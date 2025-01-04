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Видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 получат поддержку DLSS 4
В сети появилась информация о потенциальной стоимости RTX 5080, а также поддержке новыми видеокартами следующего поколения технологии масштабирования

 Всем известно, что Nvidia собирается представить серию пользовательских видеокарт RTX 5000 Blackwell всего через несколько дней, но это не всё, что еще Nvidia покажет на выставке CES 2025. Многие ожидают, что будет представлено следующее поколение технологии масштабирования - DLSS 4. Теперь, похоже, появилось подтверждение этого, благодаря очередной утечке о видеокарте GeForce RTX 5080.

 Напомню, что Nvidia анонсировала технологию DLSS 3 во время запуска видеокарт RTX 4080 и RTX 4090 еще в сентябре 2022 года. Разумно ожидать, что четвертое поколение функции масштабирования будет представлено во время мероприятия по запуску серии RTX 5000.

 Дополнением к предположениям является скриншот от европейского ритейлера, где показана карта Asus RTX 5080. Согласно утечке стоимость видеокарты составляет 1699 евро или около 1749 долларов, кроме того, скриншот подтверждает слухи об использовании картой памяти GDDR7.

 Стоит отметить, что высокая цена включает 20% налога на добавленную стоимость (НДС), так что на самом деле она составит 1359 евро или 1399 долларов. Также стоит помнить, что карты партнеров, особенно от Asus, как правило, стоят дороже, чем референсные версии из-за дополнительных плюшек в виде более производительной системы охлаждения или заводского разгона.

 В списке ритейлера также упоминается технология DLSS4. Конечно, это может быть поддельное изображение, но известный инсайдер kopite7kimi ответил на скептицизм, сказав, что DLSS4 является правдой.

 Ранее в этом месяце компания Inno3D раскрыла некоторые функции с поддержкой ИИ, которые планируется продемонстрировать на выставке CES. Было упомянуто о технологии Advanced DLSS, которая может быть очередным доказательством грядущего анонса DLSS 4.

 Также Inno3D упомянула функцию Neural Rendering Capabilities, которая, по ее словам, произведет революцию в обработке и отображении графики.

 Возможно, что нейронный рендеринг станет частью DLSS 4, как и генерация кадров в DLSS 3. Вполне возможно, что Nvidia сделает технологию эксклюзивной для новейшей серии видеокарт компании.

 Предполагается, что AMD кроме новых видеокарт также представит следующую версию своей технологии масштабирования FSR 4, на выставке CES 2025, однако, её графические ускорители нового поколения смогут конкурировать только с моделями среднего уровня из линейки RTX 50.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #dlss #rtx 50 #rtx 5000 #rtx 5080 #dlss 4
Источник: techspot.com
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