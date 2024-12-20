Устройство представляет собой полноценную док-станцию с видеокартой RX 7600M XT

Несколько месяцев назад в сети появилась информация о новой внешней видеокарте от Ayaneo. Изначально устройство планировалось выпустить в продажу в ноябре, однако, купить AG01 Starship появилась возможность только теперь напрямую у компании. Стоит отметить, что Ayaneo AG01 является не просто внешней графической картой, но и док-станцией, которая позволяет пользователям легко устанавливать твердотельный накопитель M.2-2280 без каких-либо инструментов. Внутри устройства твердотельный накопитель подключается через интерфейс PCIe 3.0, что означает невозможность получения от накопителя максимальных скоростей работы из-за ограничений самого интерфейса. Устройство также оснащено Gigabit Ethernet, портом USB 3.2 Gen 2 и слотом для чтения карт памяти SD-карт с максимальной скоростью передачи данных до 300 МБ/с. По-видимому, эти дополнительные порты можно использовать только в том случае, если AG01 Starship подключен через USB4, что также позволяет док-станции заряжать устройство мощностью до 100 Вт с помощью функции USB Power Delivery. Также на док-станции имеется интерфейс OCuLink с пропускной способностью 64 Гбит/с, способный обеспечивать более высокую скорость передачи данных, чем порт USB4. Внешние мониторы можно подключить к двум интерфейсам DisplayPort 2.0 и двум HDMI 2.1.

Встроенным в устройство графическим ускорителем является AMD Radeon RX 7600M XT с 8 ГБ памяти GDDR6 и тактовой частотой 2300 МГц. Общая графическая мощность (TGP) платы составляет 100 Вт, но пользователи могут включить турборежим на 120 Вт всего лишь нажатием кнопки. Док-станция имеет массу 960 грамм, имеет размеры 240 x 118 x 51 мм и оснащена RGB-подсветкой. Компания Ayaneo предлагает AG01 Starship по цене 599 долларов США.