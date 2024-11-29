Новый прорыв в химии аккумуляторов привел к увеличению скоростей заряда и разряда, что может дать электромобилям столь необходимый импульс.

Литий-серные аккумуляторы давно входят в список перспективных технологий аккумуляторов. Необходимое сырье можно найти в изобилии практически в любой точке планеты. Кроме того, высокая плотность энергии литий-серных аккумуляторов обещает большую дальность хода автомобилей и меньший вес, который также отражается на максимальной дистанции передвижения на одной зарядке электромобилей.

Но это только теория. К сожалению, сера, как известно, является очень активным химическим элементом. Некоторые из самых агрессивных кислот имеют в основе именно серу. И поэтому самая большая проблема с серными аккумуляторными батареями заключается в том, что они теряют производительность уже после нескольких зарядок.

Ранее были попытки сделать Li-S-аккумуляторы более долговечными, начиная от анодов, инкапсулированных нанотрубками, до полностью твердотельных элементов. В лабораторных условиях этого иногда можно добиться довольно легко, даже в той степени, в которой существующие литий-ионные аккумуляторы находятся в пределах конкуренции с точки зрения долговечности. С другой стороны качество серных аккумуляторов при этом страдает. Кроме того, либо производственный процесс чрезвычайно дорог, либо желаемая плотность энергии слишком низка.

Новый подход Университета Монаша в Мельбурне из Австралии, стремится выйти из этого тупика. Используя повидон-йод (PVP-I), инженеры Monash нашли способ увеличить скорость заряда и разряда. Это приводит к созданию мощной и универсальной батареи, которая может не только обеспечить достаточную тягу для питания электрических самолетов во время взлета, но и значительно сократить время зарядки.

По словам исследователей, плотность энергии в 400 Вт·ч на килограмм вполне может быть возможна в коммерческом производстве, что легко превзойдет лучшие доступные в настоящее время батареи для электромобилей. В электромобилях батареи на основе Li-S, как ожидается, добавят дополнительные 621 милю на одной зарядке, сократив время перезарядки до нескольких часов. Ожидается, что первые элементы батареи для использования в беспилотниках будут готовы уже через год.

Кроме того, интересным моментом является то, что батареи Li-S не только принципиально дешевы в производстве, но и вышеупомянутый повидон-йод также свободно доступен в качестве антисептика для бытового использования.