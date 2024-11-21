Intel никогда раньше не рассказывала о Jaguar Shores, и, вероятно, он объединит как микросхемы Gaudi ASIC, так и графические процессоры Xe-HPC.

Компания Intel, возможно, сейчас находится в одном из худших положений в своей истории, но она продолжает работать над своими планами относительно клиентских и серверных платформ. Компания работает над следующим поколением графических процессоров Intel Battlemage, о котором недавно появилась информация, но Battlemage — не единственный графический процессор, планируемый к выпуску в ближайшее время.

Согласно сообщению HPC Wire, компания раскрыла свои планы относительно следующего поколения чипов для искусственного интеллекта. Обычно компания поставляет высокопроизводительные чипы на платформе Intel Gaudi из подразделения Intel Habana Labs, и хотя Gaudi 3 будет поставляться в больших объемах в следующем году, последнее дополнение к ее линейке не ограничится только Gaudi. Intel сообщила, что работает над новым высокопроизводительным чипом для мощных вычислений, известным под кодовым названием Jaguar Shores.

Данная информация была раскрыта на конференции SC2024, где Intel поделилась своей дорожной картой, включающей новые высокопроизводительные чипы для рабочих нагрузок ИИ. Jaguar Shores является преемником Falcon Shores, выпуск которого запланирован на 2025 год. Подобно Falcon Shores, Jaguar Shores, скорее всего, будет графическим процессором, а не процессором для Intel Gaudi Accelerator.

Falcon Shores изначально был разработан как гибридное решение, включающее GPU и CPU, но теперь это будет выделенный графический процессор для вывода ИИ. Говорят, что Jaguar Shores находится в похожей ситуации, но может получить конструкцию GPU-ASIC для предоставления улучшенного вывода ИИ. Поскольку Intel возлагает надежды на производственным процесс следующего поколения 18A, то компания скорее всего, выберет собственный его как для Falcon Shores, так и для Jaguar Shores, чтобы использовать мощь таких технологий, как RibbonFET.

Intel уже передает на аутсорсинг некоторые из своих чипов тайваньской TSMC, такие как Lunar и Arrow Lake, но на этот раз она хочет получить преимущество от собственного техпроцесса 18A, который также будет использоваться в линейке Clearwater Forest в следующем году, а через несколько лет компания также планирует использовать техпроцесс Intel 14A.

Intel Jaguar Shores будет конкурировать с такими гигантами, как NVIDIA и AMD, у которых уже есть проработанная дорожная карта высокопроизводительных графических процессоров до 2027 года. Обе компании доминируют на рынке обучения и вывода ИИ, поэтому Intel нацелена именно на перспективу.

Сейчас Intel испытывает трудности со своей дорожной картой, что привело к отмене графического процессора Rialto Bridge в прошлом году. Отсутствие дальновидности компании можно проследить и в Falcon Shores, который перешел с конфигурации CPU+GPU только на дискретный GPU.

Intel приходится тщательно обдумывать стратегию и реализовывать свои планы на фоне потрясений в руководстве, которые привели к частой смене руководства и организации GPU в целом. Компания уже существенно замедлила темпы роста на рынке клиентских процессоров и не может позволить себе отставать на рынке ИИ, развивающегося стремительными темпами.