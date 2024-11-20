На SiSoftware @Gawroskit заметил, возможно, самый первый бенчмарк архитектуры графических процессоров Intel под названием Xe3. Этот конкретный вариант является интегрированным решением для процессоров Panther Lake и, по-видимому, имеет 4 ядра Xe3.

Согласно данным, перечисленным SiSoftware, графика имеет тактовую частоту 1,6 ГГц и относится к 25-ваттному варианту Panther Lake-H/U. Также кажется, что в тесте «Statistical Analysis» процессор Panther Lake уже почти так же быстр, как настольная платформа Arrow Lake-S, которая также использует 4 ядра Xe3. В дополнение к этому, также есть Arrow Lake-H (Xe-LPG+), который набирает в два раза больше баллов, чем архитектура Panther Lake Xe3, но в этом случае речь идет о 8 ядрах Xe.

Кроме того, есть новая утечка из профиля сотрудника Intel, в котором говорится, что в разработке находится новый вариант архитектуры под названием Xe3p. Этот человек работал над данным проектом всего 1 год и 10 месяцев, поэтому нельзя точно быть полностью уверенными, подошла ли разработка к своему логическому завершению к июлю прошлого года, или она все еще продолжается.

«p» здесь может означать «плюс», аналогично Xe-LPG+, который будет использоваться в серии Arrow Lake-H в следующем году. Это может быть незначительное изменение, например, повторное использование ядер XMX, в то время как маломощные модели воздерживаются от использования таких ядер.

Учитывая все это, похоже, что Intel и не помышляет об остановке разработки новых графических архитектур. Возможно, с прогрессом, достигнутым AMD во встроенной графике и слухами о работе NVIDIA над собственным APU для будущих ноутбуков, у Intel нет выбора, кроме как продолжать развитие графических технологий.