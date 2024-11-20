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OPPO Find X8 Pro в Европе будет стоить от 1200 евро
Мировой запуск новых флагманов Oppo запланирован на 21 ноября в Индонезии

 Новейший флагманский смартфон OPPO Find X8 Pro готовится к глобальному запуску, в том числе в Индии и Европе. В России новинка OPPO также будет представлена официально, но его цена, учитывая курс валют будет, мягко говоря, немалой. Официально запуск устройства запланирован на 21 ноября на Бали в Индонезии. Перед запуском недавние утечки раскрыли подробности о его цене и дизайне для европейского рынка.

 Согласно сообщению на X* (запрещена на территории России) информатора Судханшу Амбхоре, Oppo Find X8 Pro будет доступен в конфигурации с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища по цене около 1199 евро. Ожидается, что смартфон будет доступен в двух цветовых вариантах: черном и белом. Информатор не подтвердил и не опроверг возможность появления других вариантов.

 Что касается спецификаций, то Find X8 Pro, как ожидается, будет оснащен 6,8-дюймовым LTPO AMOLED дисплеем с адаптивной частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 4500 кд/м2. Он будет работать на флагманской однокристальной системе MediaTek Dimensity 9400 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом до 1 ТБ.

 Главной изюминкой Find X8 Pro является его двойная перископическая камера, состоящая из двух 50-мегапиксельных датчиков с 3-кратным и 6-кратным оптическим увеличением. Устройство также будет поддерживать Telescope Zoom на базе искусственного интеллекта, HyperTone Image Engine и технологию обработки изображений Hasselblad для улучшенной фотографии и видеосъемки.

 Другие значимые особенности включают большую батарею емкостью 5910 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, беспроводной зарядки мощностью 50 Вт и обратной беспроводной зарядки на 10 Вт.

#смартфоны #oppo #смартфоны oppo #oppo find x8 #oppo find x8 pro
Источник: gizmochina.com
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