Унифицированная архитектура, известная под названием UDNA, теперь получила предполагаемую дату дебюта. По словам Zhangzhonghao, инсайдера с Chiphell с хорошей репутацией, AMD должна представить игровой графический процессор UDNA не раньше второго квартала 2026 года. Это может быть следующее поколение Radeon, которое может снова вернуть видеокарты компании во флагманский сегмент, а может и нет. Напомню, что архитектура RDNA4 подтверждена только для видеокарт среднего и начального сегментов.

Инсайдер утверждает, что архитектуры RDNA5 или преемника CDNA уже не будет. Как сообщается, AMD возвращается к унифицированной архитектуре, похожей на GCN, которая легла в основу одной из самых популярных архитектур графических процессоров на сегодняшний день, а именно Vega. Единая архитектура может упростить разработку, но неясно, как она повлияет на потребительский сегмент и на сегмент для центров обработки данных, учитывая, что некоторые функции, например, трассировка лучей не требуются для обоих вариантов.

Слухи об AMD UDNA:

• Кодового названия RDNA5 больше нет. После RDNA4 будет UDNA;

• M1400 и RX9000 будут использовать архитектуру UDNA с дизайном ALU, похожим на GCN;

• Игровые графические процессоры UDNA предварительно планируются к массовому производству во втором квартале 2026 года;

• Sony PS6 будет использовать UDNA, а архитектура процессора пока не определена (ZEN4 и ZEN5). Портативная консоль Sony также будет использовать аппаратное обеспечение AMD;

Как видно, слухи утверждают, что PlayStation 6 также будет иметь архитектуру UDNA, но Sony еще не решила, будет ли её следующая консоль иметь архитектуру процессора Zen4 или Zen5. Однако ясно, что она снова будет работать на аппаратном обеспечении AMD, включая портативную игровую консоль.

Как уже упоминалось, эта информация не подтверждена компанией AMD или ее источниками, а скорее исходит из цепочки поставок, включающей поставщиков компонентов, утечки от литейных заводов или партнеров по производству видеокарт. Однако точно можно сказать, что архитектура UDNA уже подтверждена самой AMD, раскрывшей эту информацию его несколько месяцев назад.