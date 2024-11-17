Важно то, что всё это работает и счастливчику просто пришлось заменить блок питания

Пользователь Reddit под ником Seizo, который также является водителем мусоровоза, нашел настоящую жемчужину среди выброшенных вещей. Похоже, кто-то решил избавиться от рабочей станции, которая, хотя и не оснащена новейшими компонентами, все еще является действительно мощным ПК, работающим на базе отличного процессора AMD Threadripper.

Найденный ПК оснащен чипом Threadripper 3960X, представляющим собой мощный 24-ядерный процессор на архитектуре Zen 2 стоимостью 1399 долларов США на момент выпуска в 2019 году. Хотя архитектура Zen 2 не является современной, процессор остается вполне актуальным, поскольку эта же архитектура используется, например, в новейшей игровой консоли Sony PlayStation 5 Pro, которая была выпущена всего месяц назад. Найденный ПК также включает в себя материнскую плату ASUS Prime TRX40-PRO и 32 ГБ памяти стандарта DDR4.

Пользователь Reddit написал:" Итак, я нашел ПК на работе, и на нем есть RTX 2080 Ti 11 ГБ, AMD Ryzen Threadripper 3960x и DDR4 объемом 32 ГБ. И он работает! Я просто высушил его пару дней. Единственное, что не работает, это дисплей кулера процессора, но вентиляторы работают. Мне просто нужно купить новый блок питания, потому что я не доверяю тому, что нашел, так как он намок".

Пожалуй, самой захватывающей особенностью этого ПК является видеокарта GeForce RTX 2080 Ti, выпущенная в 2018 году за 999 долларов. Эта видеокарта на базе архитектуры Turing и графического процессора TU102 была очень мощной и стала первым графическим чипом NVIDIA, который рекламировался в качестве лучшего выбора для Cyberpunk 2077, несмотря на то, что до выхода самой игры оставалось два года.

Таким образом, после небольшой очистки и сушки найденный ПК полностью функционирует. Судя по всему, пользователь Reddit не является чайником в компьютерной технике и понимает, что замена блока питания необходима для безопасности, независимо от условий, в которых была обнаружена система.