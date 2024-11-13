К сожалению покупателям не будет доступен вариант Vivo X20 Pro mini, который останется эксклюзивом для Китая

Серия Vivo X200 должна скоро дебютировать на глобальном рынке. Бренд Vivo начал рекламную компанию запуском в Малайзии соответствующего тизера, хотя и не сообщил точную дату выхода.

Однако инсайдер Парас Гугални поделился изображением, показывающим, что серия Vivo X200 будет запущена в Малайзии на следующей неделе, 19 ноября, а это уже следующий вторник, таким образом можно ожидать официального подтверждения данной информации от Vivo в течение пары ближайших дней.

Напомню, что серия Vivo X200 включает три модели: Vivo X200, X200 Pro и X200 Pro mini. Хотя некоторые сообщения предполагали, что Vivo может запустить Pro Mini по всему миру, особенно с учетом того, что официальный тизер показал зеленый цвет, эксклюзивный для Pro Mini в Китае, оказалось, X200 Pro Mini не будет доступен за пределами Китая.

В другом сообщении инсайдер Парас Гугални поделился цветовыми вариантами глобальных версий этих телефонов. Vivo выпустит стандартный X200 в цвете Copper Green, а также Moonlight White, Cobalt Blue и Carbon Black. В свою очередь Vivo X200 Pro будет предлагаться в цветах Titanium Grey, Carbon Black и Cobalt Blue.

Обычный Vivo X200 оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц и максимальной пиковой яркостью 4500 кд/м2. Старшая модель предлагает немного больший 6,78-дюймовый дисплей с аналогичными характеристиками, в который будет встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев для безопасности.

Обе модели работают на новейшем флагманском чипсете MediaTek Dimensity 9400 в сочетании с оперативной памятью стандарта LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0.

Стандартный Vivo X200 оснащен задним модулем камер с тремя 50-мегапиксельными объективами: широкоугольным, сверхширокоугольным и перископом с 3-кратным оптическим увеличением. Модель Pro получила улучшенный телеобъектив с датчиком разрешением 200 МП, который обеспечивает более сильный 3,7-кратный зум для более детальных снимков удаленных объектов.

За автономность Vivo X200 отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5800 мАч, а модель X200 Pro получила аккумулятор на 6000 мАч. Обе модели поддерживают проводную зарядку мощностью 90 Вт, а старший вариант также может похвастаться беспроводной зарядкой мощностью 30 Вт.