Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
Новый прорыв в области оптических накопителей может снова сделать компакт-диски актуальными благодаря прорывным исследованиям ученых

 В новую цифровую эпоху CD- и DVD-диски стали реликвиями, вытесненными популярностью потоковой передачи информации и облачного хранения. Однако ученые полагают, что они нашли способ вернуть оптические дисковые хранилища к жизни с помощью масштабного обновления, которое значительно увеличивает плотность записи данных.

 Исследователи из Чикагского университета и Аргоннской национальной лаборатории разработали новый тип оптической памяти, которая хранит данные, перенося свет между атомами, и опубликовали свое исследование в Physical Review Research.

 Проблема, которую стремятся решить исследователи — это дифракционный предел света в стандартных CD и DVD. Текущие оптические системы хранения имеют жесткий предел плотности данных, поскольку каждый отдельный бит не может быть меньше длины волны лазера.

 Исследователи предлагают обойти это ограничение, наполнив материал редкоземельными излучателями, такими как кристаллы оксида магния (MgO). Этот трюк, называемый мультиплексированием длин волн, заключается в том, что каждый излучатель использует немного отличающуюся длину волны света. Они предположили, что это позволит втиснуть гораздо больше данных в тот же объем.

 Сначала исследователям пришлось заняться физикой и смоделировать все требования для создания доказательства концепции. Они смоделировали теоретический твердый материал, заполненный атомами редкоземельных элементов, которые поглощают и переизлучают свет. Затем модели показали, как близлежащие квантовые дефекты могут захватывать и сохранять возвращенный свет.

 Одним из фундаментальных открытий было то, что когда дефект поглощает энергию узкой длины волны от близлежащих атомов, он не просто возбуждается, его спиновое состояние переворачивается. После того как он переворачивается, его практически невозможно вернуть в первоначальное состояние, это означает, что их записанные таким образом данные можно хранить в течение длительного времени.

 Хотя это многообещающий первый шаг, некоторые важные вопросы все еще требуют ответов. Например, важно проверить, как долго сохраняются эти возбужденные состояния. Кроме того, ученые, расхваливая «сверхвысокую плотность», не предоставили никаких прогнозов относительно текущей емкости дисков. Тем не менее несмотря на оставшиеся препятствия, исследователи воодушевлены, называя это огромным первым шагом.

 Скорее всего, если технология покажет свою жизнеспособность, то реальный коммерческий продукт для хранения данных будет выпущен не ранее, чем через несколько лет, так как потребуется значительное время для дополнительных исследований, разработок и создания устройств записи и чтения таких дисков.

#dvd #системы хранения #cd-диски #dvd-диски #оптические диски
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Sony закрывает большой завод по производству оптических накопителей CD, DVD и даже Blu-ray-дисков
Американский ритейлер Best Buy прекратит продажу DVD и Blu-ray в этом году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
63
Samsung разрабатывает чипсет Exynos, который может быть использован в серии Galaxy S27
+
Дрон ВСУ по ошибке перехватил редкий украинский беспилотник Hawk
+
Conversation: ВСУ отброшены на всех направлениях, включая Курскую область
1
В Иркутской области построят мост, необходимость которого обсуждается с советских времён
+
Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
8
Бывший сотрудник OpenAI опубликовал предупреждение о том, что мир не готов к общему ИИ (AGI)
4
Telltale Games заявила, что продолжает разрабатывать The Wolf Among Us 2
+
Украина планирует к 2025 году производить 120 беспилотников Baykar в год
1
Инженер Google заявил, что графические процессоры в дата центрах имеют очень короткий срок службы
4
Швейцарские студенты протестировали мини-ракету, которая может приземляться, как Falcon 9
3
В Амазонке найден затерянный португальский город, скрывавшийся 250 лет
+
Путин: 2000 украинских военных блокированы в Курской области
5
A18 Pro предлагает лучший показатель производительности на ватт в одноядерных тестах
3
Honor может первой представить флагман с камерами 50+50+50+200 Мп
+
Кандидат в вице-президенты США считает, что Украине придётся уступить России территории ради завершения конфликта
+
OpenAI к декабрю готовит запуск новой модели ИИ в 100 раз мощнее GPT-4
+
Baidu: Если пузырь искусственного интеллекта лопнет, то 99% компаний обанкротятся
4
Алмазная пыль в атмосфере Земли может охладить климат на 1,6 градуса
2
Samsung Galaxy S24 взломали на соревновании среди белых хакеров «Pwn2Own Ireland 2024»
+

Популярные статьи

Китайские бренды заменили западные на российском рынке дорожно-уплотнительной техники
2
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
125
Танк КВ-122 как попытка создать альтернативу ИС-2
9
Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей
8
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
19
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
21
Решаю древнюю проблему Linux с распространением ПО - выпущен Installer-SH v1.7
10
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
7
Можно ли защититься от хакеров, и почему люди на рабочем месте должны быть довольны и счастливы
3
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 1
1

Сейчас обсуждают

Archimedes
06:46
На болиде Формулы-1 тоже можно ездить в булочную за хлебушком. Почему нельзя? Можно.
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
Archimedes
06:45
Понимаете, микроскопом тоже очень успешно можно забивать гвозди. Вот только его стоимость будет раз в 10 выше стоимости молотка, который может делать то же самое. Человек приобрёл тредриппер 2920х, ко...
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
Антон Лисунов
06:44
Разгонять видеокарту - идиотом надо быть, её наоборот чаще всего даунвольтить нужно. А по поводу энергопотребления... Там плавающее значение, в зависимости от заводского разгона конкретной модели конк...
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER с графическим процессором AD102-175 была разобрана и протестирована
Кот Котин
06:37
Какая интересная железяка!
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
Игорь Воробьёв
06:19
В цифровом лагере все должны быть учтены поименно и пофамильно. Все до последнего. Просьба отнестись с пониманием
Роскомнадзор анонсировал блокировку 4,5 миллиона SIM-карт, принадлежащих иностранным гражданам
AkexKor
06:19
Да как бы это в принципе понятно.. А куртка шлепнетмя в чан с говном. Тут бы Лизе подсуетится .. или интелу и занять нишу игровых видеокарт (я не про топ решения .. тут понятно. Я про массовый продук...
Baidu: Если пузырь искусственного интеллекта лопнет, то 99% компаний обанкротятся
Такой то
06:17
а как по казахски чурбан?
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
Михаил Авраменко
06:10
5090 вообще прямо со складов выкупят перекупы и корпоративные клиенты, в свободной продаже их будет мало.
MACHENIKE представила свой новый мини-ПК на базе Intel Core Ultra 200V — Creator 14
Вадим Тарасов
06:00
Гта 4 повеяло на артах
NetEase финансирует разработку высокобюджетного GTA-клона — представлены первые скриншоты проекта
World Trailer
05:59
Нельзя просто так взять и сделать :D есть архитектурные особенности. У голубых уже была тестовая попытка причем очень давно... в виде - i7-4770R / 5775R / Core i7-6785R. У которых был L4 кэш аж в 128...
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем