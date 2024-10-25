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Глобальный выход Oppo Find X8 и Find X8 Pro состоится в ноябре
Компания подтвердила соответстующую информацию официальным тизером

 Oppo вчера представила смартфоны Find X8 и Find X8 Pro в Китае и подтвердила, что скоро выпустит их по всему миру.

 После анонса Oppo уже начала рекламировать серию Find X8 в Индонезии. Тизер показывает, что телефон выйдет там в ноябре 2024 года. Официальная дата запуска все еще держится в секрете. Также ожидается, что запуск в Индии может последовать вскоре после индонезийского дебюта или, возможно, одновременно с ним.

 Обе модели линейки могут похвастаться LTPO OLED дисплеями с высоким разрешением. Find X8 оснащен плоским дисплеем 6,59 дюйма, в то время как Find X8 Pro получит более крупный 6,78-дюймовый изогнутый экран. Оба устройства предлагают дисплеи с адаптивной частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц, поддержку технологии Dolby Vision и имеют максимальную яркость 4500 нит при воспроизведении HDR-контента.

 Смартфоны работают на базе нового флагманского чипсета MediaTek Dimensity 9400, изготовленного по 3-нм технологическому процессу. Объем оперативной памяти LPDDR5X будут достигать в топовых версиях 16 ГБ, а система хранения представлена накопителем UFS 4.0, что понравится требовательным пользователям. Большая площадь системы охлаждения VC обеспечивает стабильную и продолжительную работу устройств при высоких нагрузках.

 Операционной системой устройства является новейший Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15 от Oppo. Новая версия ColorOS обещает обновленный пользовательский интерфейс с улучшенными функциями искусственного интеллекта.

 Что касается камеры, то Find X8 имеет тройной модуль с 50-мегапиксельной основной камерой с датчиком Sony LYT-700, сверхширокоугольным объективом и 3-кратный перископический телеобъектив. Find X8 Pro получил такой же набор камер, а также дополнительный 6-кратный перископический телеобъектив.

 Модель Pro также получила более крупный 1/1,4-дюймовый основной датчик Sony LYT-808 для улучшенных возможностей съемки при слабом освещении.

 Обе модели поддерживают 120-кратный цифровой зум, оснащены процессором обработки изображений HyperTone и портретным режимом Hasselblad. Такие функции ИИ, как AI Erase, AI Anti-Reflection и AI De-Blur, еще больше улучшают фотографические возможности смартфонов.

 Младший Oppo Find X8 оснащен аккумулятором емкостью 5630 мАч, а Oppo Find X8 Pro предлагает немного большую емкость 5910 мАч. Оба телефона поддерживают быструю зарядку Oppo SuperVOOC мощностью 80 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.

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Источник: gizmochina.com
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