База данных GSMA и номер модели смартфоно говорят о его возможном скором выходе по всему миру

Популярный китайский бренд смартфонов Xiaomi готовится выпустить новый Xiaomi 15. Компания планирует сначала представить устройство в Китае. Кроме того, теперь предполагается, что глобальная версия Xiaomi 15 может появиться раньше, чем ожидалось. Эта новость вызвала волнение среди поклонников Xiaomi по всему миру.

Недавно Xiaomi внесла некоторые обновления в базу данных GSMA. Эти изменения привели к некоторым слухам о том, что глобальная версия Xiaomi 15 может быть выпущена раньше, чем изначально планировалось. Хотя официального подтверждения не было, эти обновления повышают вероятность того, что Xiaomi может вскоре представить Xiaomi 15 по всему миру.

Интересная деталь о Xiaomi 15 заключается в том, что смартфон теперь появился в базе данных GSMA под своим рыночным названием. Данный смартфон имеет номер модели 24129PN74G, и эта информация уже появлялась в сети ранее.

Несмотря на это, существует также очень высокая вероятность того, что обычные Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra могут быть запущены во время мероприятия Mobile World Congress (MWC) в 2025 году, которое пройдет в период с 3 по 6 марта 2025 года.

Однако эти даты являются слишком поздними для новых смартфонов Xiaomi. С усилением конкуренции на рынке компании Xiaomi следовало бы запустить серию Xiaomi 15 как можно раньше. Это позволило бы компании увеличить свою долю на рынке до того, как другие бренды выпустят свои новые модели.

На данный момент Xiaomi не объявила официальную дату выпуска смартфонов серии Xiaomi 15. Пока неясно, выпустит ли компания обычный Xiaomi 15 и более продвинутый Xiaomi 15 Ultra одновременно. Если Xiaomi решит представить обе модели вместе, то есть большая вероятность, что это произойдет именно во время MWC 2025. Однако более ранний запуск дает Xiaomi шанс привлечь больше внимания к своим новым моделям на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 4 (Snapdragon 8 Extreme Edition/Elite).