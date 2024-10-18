Redmi A4 5G станет первым в мире смартфоном на новом бюджетном чипсете Qualcomm

Китайский производственный гигант Xiaomi заключил партнерское соглашение с Qualcomm, чтобы совместно выпустить первый смартфон на базе чипсета начального уровня Snapdragon 4s Gen 2, спустя три месяца после его официального дебюта. Вопреки ожиданиям до релиза, Xiaomi решила использовать однокристальную систему Snapdragon 4s Gen 2 в модели Redmi A4 5G, а не в качестве основы серии Redmi 13.

По сути, первый смартфон на базе Snapdragon 4s Gen 2 является преемником Redmi A3 и Redmi A3x, которые дебютировали в начале текущего года. Однако Snapdragon 4s Gen 2 обеспечивает новому смартфону Redmi получить возможность подключаться к сетям 5G, как следует из его названия. Чипсет Snapdragon 4s Gen 2 также включает графический процессор Adreno 619L и восемь процессорных ядер, два из которых являются производительными ядрами.

Кроме того, ожидается, что компания Xiaomi оснастит смартфон аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч, 50-мегапиксельной основной камерой на задней панели с одной дополнительной камерой и 8-мегапиксельной камерой для селфи. Также Redmi A4 5G должен иметь 6,8-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 720p, но другие характеристики дисплея пока остаются неизвестны. Сообщается, что Xiaomi намерена продавать устройство по цене от 9000 до 10000 индийских рупий (около 107-119 долларов США). К сожалению, компания пока не сообщила дату выпуска Redmi A4 5G.