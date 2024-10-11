Данный смартфон не представлен в Китае и будет работать на чипсете Mediatek

Серия Redmi Note 14 от Xiaomi официально вышла в Китае в прошлом месяце, и теперь многочисленные поклонники с нетерпением ожидают, когда эти устройства выйдут на мировой рынок.

В то время как линейка в Китае включает три смартфона: Redmi Note 14 5G, Note 14 Pro 5G и Note 14 Pro Plus 5G, на мировом рынке будет представлена ещё одна модель — Redmi Note 14 Pro 4G.

Информация поступила от XiaomiTime, который, похоже, нашел соответствующий список устройств в базе данных IMEI. Redmi Note 14 Pro 4G имеет в нем номер модели 24116RACCG.

Хотя база данных IMEI не раскрывает много подробностей об устройстве, в сообщении добавляется, что Redmi Note 14 Pro 4G имеет кодовое название «Obsidian» и будет работать на чипе MediaTek. Однако сказать точное название процессора пока не представляется возможным. Смартфон Redmi Note 14 Pro с поддержкой сетей 5G также оснащен чипом MediaTek, а именно моделью среднего уровня Dimensity 7300 Ultra.

Redmi обычно выпускает 4G-варианты своих смартфонов серии Note по всему миру. Например, в прошлом году компания выпустила Redmi Note 13 Pro 5G с чипом Snapdragon 7s Gen 2 и Note 13 Pro 4G с чипом MediaTek Helio G99 Ultra.

Остальные характеристики этих моделей обычно довольно схожи. Поэтому в этом году также можно ожидать, что варианты Note 14 Pro 5G и Note 14 Pro 4G будут иметь большинство общих характеристик, за исключением чипсетов.

Интересно, что в сообщении также говорится, что глобальная модель обычного Redmi Note 14 может получить чип Snapdragon, в отличие от чипсета Dimensity 7025 в китайской модели. Он по-прежнему будет поддерживать 5G, но, опять же, конкретные подробности о чипсете держатся в секрете. Кроме того, источник оценивает эту информацию как на 90% точную, оставляя место для возможных изменений. Поэтому рекомендуется отнестись к этой информации с долей недоверия.

Redmi Note 14 также появился на сайте IMEI с довольно большим количеством номеров моделей: 24117RN76L, 24117RN76O, 24117RN76G и 24117RN76E под кодовым названием «Tanzanite».