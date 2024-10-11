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NVIDIA отмечает 25-ю годовщину первого в мире графического процессора GeForce 256
 25 лет назад NVIDIA представила GeForce 256, первый в мире графический процессор, и сегодня компания безраздельно правит балом в области высокопроизводительных графических процессоров

 В 1999 году на рынке игр для ПК не было специализированного решения для удовлетворения растущих потребностей геймеров. До того как графический процессор стал именем нарицательным, дополнительные решения назывались 3D-ускорителями или видеоускорителями, среди которых были такие, как Riva TNT или 3dfx Voodoo3. С выпуском же GeForce 256 вся отрасль изменилась навсегда.

 В честь 25-летия графического процессора GeForce 256 компания NVIDIA представляет ПК в ретро-стиле, вдохновленные эпохой 2000 годов, с картой RTX 4080 SUPER и процессором Ryzen 7 7800X3D. Эти ПК будут предлагаться в рамках соревнований, проводимых NVIDIA в различных социальных сетях.

 GeForce 256 также стал первым полностью функциональным и специализированным графическим процессором, впервые поддерживающим T&L (аппаратное преобразование и освещение). Он обеспечивает существенное повышение производительности для игр, использующих рендерер OpenGL, таких как Quake III, DOOM и т. д. GeForce 256 мог обрабатывать не менее 10 миллионов полигонов в секунду. Это сняло нагрузку с ЦП, что позволило разработчикам интегрировать больше полигонов в свои игры, не нагружая ЦП.

 Популярные шутеры, такие как Quake III Arena и Unreal Tournament, и производительность, которую NVIDIA GeForce 256 предлагала в этих играх, стали причиной его невероятного успеха, с продажами более миллиона единиц в течение первых нескольких месяцев после запуска. Это был поворотный момент для Nvidia и всей индустрии.

 С тех пор у NVIDIA были свои взлеты и падения, но на данный момент NVIDIA, без сомнения, является лидером в области графических процессоров. Компания претерпела масштабную трансформацию от поставщика оборудования до поставщика программного обеспечения, а в последнее время и поставщика серверов. Бренд GeForce претерпел переход от GeForce GT, GTS, GTX к текущему бренду RTX. Следующим рубежом для компании являются ускоренные вычисления с использованием ИИ, и мы уже увидели массовый приток технологий ИИ от компании, предлагаемых как в потребительских, так и в корпоративных решениях.


 Поскольку ИИ является следующим важным шагом для графических процессоров, предстоящий путь выглядит очень захватывающим, и NVIDIA прокладывает этот путь в будущее, толчок которому дал легендарный графический процессор GeForce 256.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #rtx 4080 #графические процессоры #графические процессоры nvidia #geforce 256 #riva tnt
Источник: wccftech.com
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