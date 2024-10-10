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Xiaomi готовит серию Redmi 80 к выходу на мировой рынок
В сети появилась дополнительная информация о серии Redmi K80, включая возможность выхода четырех устройств в линейке

 Ранее сообщалось, что серия Redmi K80 была замечена в базе данных IMEI. Новая информация об этих смартфонах уже начала появляться, и самое важное изменение заключается в том, что Redmi K80 Pro будет продаваться на мировом рынке. Это является отличной новостью для поклонников бренда. Было решено, что смартфон, изначально предназначенный для эксклюзивной продажи на территории Китая, будет продаваться по всему миру.

 Это неожиданное изменение, которое удивило всех. Это также означает, что мы увидим смартфон под брендом POCO с чипсетом Snapdragon 8 Gen 4. Конечно, необходимо помнить, что информация является неофициальной и предоставлена XiaomiTime, поэтому доверять её на сто процентов не стоит.

 Ожидается, что серия Redmi K80 будет поставляться с 3 различными моделями: Redmi K80E, Redmi K80 и Redmi K80 Pro. Что касается спецификаций устройств, Redmi K80 будет иметь кодовое название «zorn» и внутренний номер модели «O11». Также этот смартфон будет оснащен Snapdragon 8 Gen 3.

 Сначала считалось, что Redmi K80 будет иметь кодовое название «miro». Но выяснилось, что кодовое название «miro» принадлежит модели Redmi K80 Pro. Redmi K80 Pro привлекает внимание своим внутренним номером модели «O11U». Этот смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 4 (SM8750).

 Redmi K80 – Zorn – SM8650 – 24122RKC7G/24122RKC7C;

 Redmi K80 Pro – Miro – SM8750 – 24117RK2CG / 24117RK2CC.

 Redmi K80 и Redmi K80 Pro будут доступны по всему миру кроме Индии, для которой предназначено другое устройство под кодовым названием «rodin». Предполагается, что это кодовое название принадлежит модели Redmi K80E.

 Redmi K80E, как ожидается, будет иметь процессор MediaTek, а именно вариант Dimensity 8400. Redmi K80E также, как ожидается, также будет продаваться на мировом и индийском рынках. Конечно, следует помнить, что телефоны серии Redmi K будут выпускаться под брендом POCO.

 Изначально предполагалось, что Redmi K80 Pro будет продаваться только в Китае, но Xiaomi внесла изменения в результате утечки её планов. Был замечен еще один смартфон серии Redmi K под кодовым названием «dali». Существует высокая вероятность того, что этот смартфон будет отменен.

 Если его не отменят, то мы можем увидеть четыре модели серии Redmi K, что будет впервые.  Серия Redmi K80 привлекает много внимания пользователей, и всегда интересно узнать, что она может предложить нового для покупателей. Что касается выхода смартфонов, то можно ожидать, что серия Redmi K80 будет анонсирована в следующем месяце.

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Источник: gizmochina.com
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