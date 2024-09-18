Xiaomi сегодня выпустила в Китае настенный кондиционер Mijia Natural Wind Pro 3-HP по цене 5499 юаней (около 775 долларов) во время периода краудфандинга, и с розничной ценой, составляющей 5999 юаней (около 845 долларов).

Этот кондиционер оснащен двухцилиндровым компрессором и двухрядным конденсатором, который обеспечивает объем прокачиваемого воздуха 1500 м³/ч, что подходит для помещений различного назначения, включая гостиные, большие спальни, магазины и рестораны.

По данным компании, устройство разработано с учетом энергоэффективности, что позволяет ему предлагать APF (годовой коэффициент производительности) на уровне 4,75, указывающий на среднюю годовую эффективность потребления энергии кондиционерами. Например, недавно выпущенный Mijia Natural Wind Pro, по оценкам, экономит 629 киловатт-часов электроэнергии в течение года.

Кондиционер оснащен встроенным интеллектуальным модулем управления Lingyun, являющимся собственной разработкой компании с применением алгоритма глубокого обучения на основе облака, который обеспечивает быстрое управление температурой, управление верхним пределом температурного диапазона, подавление вибрации, а также интеллектуальное переключение между тремя различными режимами воздушного потока в зависимости от ситуации.

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Новинка также поддерживает систему Xiaomi HyperOS Connect и приложение Xiaomi Home, что позволяет пользователям удобно управлять температурой со своих телефонов. Новый кондиционер также поддерживает голосовое управление Xiao Ai от Xiaomi.

Благодаря большому воздушному дефлектору, широкоугольной неиндуктивной подаче воздуха и панели из алюминиевого сплава настенный кондиционер Mijia Natural Wind Pro 3-HP обеспечивает как долговечность, так и надлежащее охлаждение.

Этот кондиционер также поддерживает режимы быстрого охлаждения за 30 с, быстрого нагрева за 60 с, а также самоочистку наружного блока температурой до 58оС. Система самоочистки использует конденсационную воду для смывания пыли с поверхности теплообменника, обеспечивая стабильную работу и более высокую энергоэффективность кондиционера в долгосрочной перспективе.