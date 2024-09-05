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Представлен беспроводной протокол Bluetooth 6.0
Новая версия спецификации Bluetooth Core 6.0 представляет расширенные функции, такие как зондирование каналов Bluetooth для точного измерения расстояния, фильтрация рекламы на основе принятия решений для эффективного сканирования и расширение ISOAL для сокращения задержек при потоковой передаче звука

 Протокол Bluetooth уже более двух десятков лет является основным способом беспроводной связи, и его последняя версия, Bluetooth Core Specification 6.0, представляет собой целый набор новых расширенных функций, направленных на улучшение связи, точности и безопасности.

 Версия 6.0 основана на возможностях Bluetooth Low Energy (LE). Одной из выдающихся функций является Bluetooth Channel Sounding, которая обеспечивает высокоточное измерение расстояния между двумя устройствами. В отличие от традиционных методов, основанных на силе сигнала (RSSI), новый подход использует два метода: фазовое ранжирование (PBR) и круговое время прохождения сигнала (RTT). PBR использует фазовые разности сигналов для определения расстояния, в то время как RTT измеряет время, необходимое сигналу для прохождения к устройству и обратно. Эти методы намного точнее, что делает их идеальными для таких приложений, как системы бесключевого доступа.

 Еще одним важным обновлением является функция фильтрации рекламы на основе принятия решений (DBAF), которая повышает эффективность сканирования. Традиционно сканирующие устройства должны были проверять все связанные пакеты, что приводило к ненужному потреблению энергии и потенциальным отвлекающим факторам. DBAF меняет это, позволяя устройствам принимать решения на основе содержимого исходного пакета перед сканированием вторичных каналов. Это приводит к более быстрому и эффективному сканированию, что особенно полезно в средах с несколькими устройствами, объявляющими о соединениях.

 Улучшение ISOAL (уровень изохронной адаптации) решает проблемы задержки и надежности в изохронной связи. Изохронная связь необходима для потоковой передачи звука в реальном времени, а новый режим кадрирования в версии 6.0 уменьшает задержку, обеспечивая более плавную и надежную передачу звука. Более того, улучшенный набор функций LL (уровень связи) расширяет диапазон функций, которые могут поддерживать устройства, приспосабливаясь к растущей сложности приложений Bluetooth LE. Следовательно, устройства обладают способностью более эффективно взаимодействовать и предоставлять более широкий спектр возможностей.

 Кроме того, обновление Frame Space обеспечивает гибкость во времени передачи пакетов, которая ранее была неизменна. Этот согласованный интервал позволяет лучше оптимизировать соединения, повышая общую эффективность связи. Bluetooth также утверждает, что версия 6.0, как и предыдущие версии, будет регулярно прирастить новыми функциями и техническими усовершенствованиями.

#bluetooth #беспроводная связь #bluetooth sig #bluetooth low energy #bluetooth le audio #bluetooth 6.0
Источник: notebookcheck.net
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