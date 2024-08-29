Новинки приурочены к выходу очередного фильма по франшизе Трансформеры

Tecno собирается выпустить специальную версию Spark 30 Transformers Special Edition в сентябре 2024 года. Результатом сотрудничества с франшизой Hasbro Transformers стал уникальный редизайн смартфона, вдохновленный культовыми персонажами Трансформеров. Судя по тизерным изображениям, Оптимус Прайм и Бамблби из клана «Автоботов» используются для оформления внешнего дизайна и дизайна пользовательского интерфейса устройства. Другими словами, это не просто физическое изменение смартфона, но также специальный настраиваемый пользовательский интерфейс.

Версия, вдохновленная Оптимусом Праймом, отличается угловатым дизайном и культовым синим и красным оттенком. В свою очередь вариант Бамблби имеет узнаваемые черный и желтый цвета с гоночной полосой посередине. Благодаря этому партнерству Tecno стремится завоевать сердца современной молодежи и так называемого поколения Z, а также поклонников франшизы трансформеров, предлагая смартфон, сочетающий в себе передовые технологии с ностальгической привлекательностью.

Выход новинки также совпадает с выходом нового фильма Transformers One. Tecno еще не представила серию Spark 30, но ее модели ограниченного выпуска уже подтверждены. Джек Го, генеральный директор Tecno заявил: «Мы рады объединить усилия с мощной франшизой "Трансформеры". Это сотрудничество является свидетельством неустанного стремления TECNO к современному дизайну и технологическим инновациям, отражающим наши постоянные усилия по созданию стратегического партнерства, которое резонирует со страстью молодых потребителей во всем мире, чтобы укрепить нашу связь с ними».