Увеличение продаж PlayStation 5 в свою очередь привело к резкому росту акций Sony.

Black Myth: Wukong вышла всего неделю назад и бьет всевозможные рекорды. Теперь игра является рекордсменом в Steam по количеству одновременно играющих в одиночном режиме, набрав более 2,2 миллиона игроков за первые 24 часа. В течение трех дней после выпуска было продано 10 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой за всю историю и привело к всплеску покупок консолей в Китае, которого эта страна никогда не видела.

В Китае игра продавалась как горячие пирожки, вероятно, из-за культурного значения игры в китайской литературе и мифологии. Игра основана на романе 16-го века «Путешествие на Запад», который, в свою очередь, был основан на восточноазиатском мифе 7-го века о Короле обезьян Сунь Укуне.

Financial Times отмечает, что ПК и мобильные игры доминируют на игровом рынке Китая, а консоли составляют лишь 15 процентов игрового сектора. Однако выпуск Wukong спровоцировал всплеск продаж PlayStation 5, хотя игра одновременно была запущена на ПК.

По данным одного из крупнейших ритейлеров Китая Alibaba Group, продажи PS5 на этой платформе выросли более чем вдвое за неделю, предшествовавшую выпуску Wukong. Всплеск продаж спровоцировал резкий скачок котировок акций Sony, которые взлетели примерно на 7,5 процента со вторника по среду и выросли на 18 процентов за последний год. Этот рывок позволит Sony достичь своих прогнозов роста на 2024 год.

В целом игровая индустрия Китая находится на подъеме. Доходы от игр внутри страны выросли на 13 процентов, составив в 2023 году более 43 миллиардов долларов. Игровая аудитория страны также увеличилась до рекордных 668 миллионов игроков.

Китайский разработчик Game Science создал Black Myth: Wukong как ARPG. Она сочетает в себе китайский миф с уникальным стилем игрового процесса боевых искусств и ролевой механикой. Игроки будут использовать волшебный посох, который может менять размер во время боя. Оружие основано на том, которое использует герой в «Путешествии на Запад».

Главным героем игры является антропоморфная обезьяна, но не легендарный Король обезьян. На самом деле он из племени обезьян, ищущих утраченные артефакты, способные оживить Сунь Укуна, который, согласно мифу, был заперт в камне, разбитом на шесть частей и разбросанном по территории Китая.

Интересно, что игра началась разрабатываться на движке Unreal Engine 4, но в 2021 году команда перешла на последнюю версию Unreal Engine 5. Студия не рассчитывала на получение прибыли из-за высоких затрат на разработку, но учитывая первоначальные показатели продаж, команда Game Science, несомненно, довольна результатами своей работы.