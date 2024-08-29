Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Black Myth: Wukong вызвала всплеск продаж PlayStation 5 в Китае
Увеличение продаж PlayStation 5 в свою очередь привело к резкому росту акций Sony.

 Black Myth: Wukong вышла всего неделю назад и бьет всевозможные рекорды. Теперь игра является рекордсменом в Steam по количеству одновременно играющих в одиночном режиме, набрав более 2,2 миллиона игроков за первые 24 часа. В течение трех дней после выпуска было продано 10 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой за всю историю и привело к всплеску покупок консолей в Китае, которого эта страна никогда не видела.

 В Китае игра продавалась как горячие пирожки, вероятно, из-за культурного значения игры в китайской литературе и мифологии. Игра основана на романе 16-го века «Путешествие на Запад», который, в свою очередь, был основан на восточноазиатском мифе 7-го века о Короле обезьян Сунь Укуне.

 Financial Times отмечает, что ПК и мобильные игры доминируют на игровом рынке Китая, а консоли составляют лишь 15 процентов игрового сектора. Однако выпуск Wukong спровоцировал всплеск продаж PlayStation 5, хотя игра одновременно была запущена на ПК.

 По данным одного из крупнейших ритейлеров Китая Alibaba Group, продажи PS5 на этой платформе выросли более чем вдвое за неделю, предшествовавшую выпуску Wukong. Всплеск продаж спровоцировал резкий скачок котировок акций Sony, которые взлетели примерно на 7,5 процента со вторника по среду и выросли на 18 процентов за последний год. Этот рывок позволит Sony достичь своих прогнозов роста на 2024 год.

 В целом игровая индустрия Китая находится на подъеме. Доходы от игр внутри страны выросли на 13 процентов, составив в 2023 году более 43 миллиардов долларов. Игровая аудитория страны также увеличилась до рекордных 668 миллионов игроков.

 Китайский разработчик Game Science создал Black Myth: Wukong как ARPG. Она сочетает в себе китайский миф с уникальным стилем игрового процесса боевых искусств и ролевой механикой. Игроки будут использовать волшебный посох, который может менять размер во время боя. Оружие основано на том, которое использует герой в «Путешествии на Запад».

 Главным героем игры является антропоморфная обезьяна, но не легендарный Король обезьян. На самом деле он из племени обезьян, ищущих утраченные артефакты, способные оживить Сунь Укуна, который, согласно мифу, был заперт в камне, разбитом на шесть частей и разбросанном по территории Китая.

 Интересно, что игра началась разрабатываться на движке Unreal Engine 4, но в 2021 году команда перешла на последнюю версию Unreal Engine 5. Студия не рассчитывала на получение прибыли из-за высоких затрат на разработку, но учитывая первоначальные показатели продаж, команда Game Science, несомненно, довольна результатами своей работы.

#китай #sony #playstation 5 #playstation #black myth: wukong #black myth wukong
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Цена на PlayStation 5 в Японии выросла на 90 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия вновь вернулась к проекту Северо-Сибирской магистрали - железной дороги в обход Казахстана
15
Vivo T3 Pro 5G с чипом Snapdragon 7 Gen 3 и AMOLED-дисплеем с яркостью 4500 нит оценён от $300
+
Раскрыты дизайн и характеристики флагманского смартфона OnePlus 13
+
Инсайдер раскрыл новые детали GTA 6 - два новых острова и реальный дирижабль
+
В Южной Корее приняли закон, ужестоящий требования к электромобилям и зарядным станциям
+
POCO F7 может выйти до конца года
+
Xiaomi опубликовала официальный список телефонов, которые получат HyperOS 2.0
+
Аналитики назвали сроки бычьего цикла Bitcoin, поясняя причины чрезвычайно высокой волатильности
+
В России сокращаются объёмы производства и потребления цемента
2
Star Wars Outlaws протестировали с GeForce RTX 4090, RTX 4080 и Radeon RX 7900 XTX
8
На конференции Hot Chips 2024 Nvidia представила архитектуру Blackwell
1
AMD готовит к выходу четыре игровых видеокарты RDNA 4 - релиз ожидается в январе 2025 года
5
Раскрыты ключевые характеристики планшета Xiaomi Pad 7
1
Владельцы Google Pixel 9 Pro XL жалуются на проблемы с беспроводной зарядкой
2
Раскрыты характеристики памяти видеокарт Radeon RX 8000
7
Sony может анонсировать PlayStation 5 Pro уже в следующем месяце
+
Linux стремительно набирает популярность, переманивая недовольных Windows 11 пользователей
13
Раскрыты характеристики и дизайн смарт-часов Amazfit T-Rex 3 с временем работы до 21 дня
+
Власти США могут воспользоваться открытым реестром майнеров РФ для введения новых санкций
2
Рендеры предстоящего Galaxy S25 Ultra демонстрируют значительное изменение в дизайне
1

Популярные статьи

Flintlock: The Siege of Dawn - краткий обзор игры
2
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 3
4
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
23
В РФ ожидается подорожание электроники – выбираем видеокарты и процессоры пока не началось
32
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
36
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
47
Nvidia ION - луч света в атомарной тьме Intel
9
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
2
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
39
Каким должен быть первый смартфон для школьника, и как избежать неочевидных ошибок
1

Сейчас обсуждают

Тимофей Тимофей
11:56
если ты не знал, то там говорится про ф3 а не х3 про
Ещё шесть устройств Xiaomi перестали получать обновления
smolems
11:55
Конечно будет, он и так сдавал инфу по первому требованию Германии и прочим европейским странам.
Суд Парижа официально выдвинул обвинения Павлу Дурову и освободил под залог €5 млн
ЧatoБoт
11:55
Челленджеры не доезжают, а те какляцкие шушпанцерны, что добираются до ЛБС, вот так заканчивают своё никчемное существование: "...Бронегруппа врага устала и прилегла набок на Курском фронте. Вражеская...
Украинский танк Challenger 2 застрял с британскими журналистами во время съёмок
ЧatoБoт
11:51
Снова переможная хрюканина от зашкварка. Ну да, сейчас некроинские ухилянты всё бросили да кааак побежали записыватся во всуки за ради возвращения в Нэньку, где сейчас очередное покращення жiття раска...
Huawei представила умные часы Watch GT 5
Captain Nemo
11:49
Похоже Паша договорился. Пока предварительно. Будет сдавать телеграмм.
Суд Парижа официально выдвинул обвинения Павлу Дурову и освободил под залог €5 млн
Gamandril
11:33
Если это было давно, то это мог быть какой-нибудь тупой админ. Для гос контор это было нормальное явление нанимать самодуров. Его вес в 320 грамм не внушает доверия. Стоит найти способ сбагрить это де...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Дамен Мершед
11:24
Gtx 1060 вышла 8 лет назад
GeForce GTX 1060 6 ГБ начала заметно опережать версию на 3 ГБ в современных играх
Тимур Закиров
11:23
Исправят, надо просто подождать месяц, это у всех Всегда проблемы после выхода нового смартфона
Обладатели смартфона Google Pixel 9 Pro XL столкнулись с проблемами в процессе видеозаписи
Игорь Быков
11:21
Пусть конкурируют как можно плотнее, на ценах это только положительно скажется.
Графика Intel ARC 140V опередила Radeon 780M и догнала настольную GeForce GTX 1650
Валентин Савельев
11:20
704 в игре отличная ПТ
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем