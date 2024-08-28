Новые процессоры получили больше ядер, кэша, и повышенную производительность

Семейство процессоров Intel Xeon W-3500 и Xeon W-2500 Sapphire Rapids Refresh предназначено для расширения текущих предложений рабочих станций и искусственного интеллекта за счет большего количества ядер, увеличенного кэша, производительности и новых возможностей для увеличения рабочих нагрузок рабочих станций. Как и серии Xeon W-3400 и Xeon W-2400, новая линейка представлена в двух различных вариантах.

Процессоры Intel Xeon W3500 включают линейки W9, W7 и W5 с TDP 385 Вт, в то время как процессоры Xeon W-2500 включают W7, W5 и W3 с TDP 250 Вт. Чипы предназначены для различных рабочих нагрузок, таких как Медиа и развлечения, инженерия, наука, энергетика и геофизика, обработка данных и разработка искусственного интеллекта, а также финансовые услуги. Все чипы основаны на расширенной компьютерной архитектуре и предназначены для разработки искусственного интеллекта и создания для предприятий с использованием технологий Intel vPro.

Процессоры Intel Xeon W-3500 теперь включают модели с количеством ядер до 60 по сравнению с максимальными 56 ядрами в серии Xeon W-3400 и серии Xeon W-2400. Эти процессоры оснащены технологией Turbo Boost Max 3.0 с тактовой частотой до 4,8 ГГц, интеллектуальным кэшем объемом до 112,5 МБ, технологией Deep Learning Boost 3-го поколения с поддержкой AVX-512 и AMX (Advanced Matrix Extensions), которые поддерживают типы данных INT8 и BFloat16.

Что касается памяти, то платформа Intel Sapphire Rapids Refresh поддерживает модули памяти DIMM DDR5-4800 MT/s (ECC RDIMM) с 4-канальной (Xeon W-2500) и 8-канальной (Xeon W-3500) конфигурациями памяти.

Важно то, что новые чипы по-прежнему поддерживаются на тех же материнских платах с чипсетом W790 и разъемом LGA 4677, который предлагает до 112 линий PCIe Gen5, поддержку WiFi 6E и до 8 линий DMI 4.0 набора микросхем для расширенных возможностей подключения.

Процессоры Intel Xeon W-3500 Sapphire Rapids Refresh включает флагманскую модель Xeon W9-3595X, которая предлагает 60 ядер, 120 потоков и тактовую частоту в режиме ускорения до 4,8 ГГц на всех 60 ядрах, 112,5 МБ кэш-памяти L3, 112 полос PCIe Gen5, поддержку объема памяти до 4 ТБ, TDP до 385 Вт и цену в 5889 долларов США. Остальная часть линейки имеет от 16 до 44 ядер, а TDP находится в пределах от 290 до 340 Вт. Ниже приведены полные технические характеристики:

Процессоры Intel Xeon W-2500 Sapphire Rapids Refresh включают флагманскую модель Xeon W7-2595X с 26 ядрами, 52 потоками, тактовой частотой 4,8 ГГц, 64 полосами PCIe Gen5, 48,75 МБ кэш-памяти L3, поддержкой до 2 ТБ памяти и TDP мощностью 250 Вт. Цена этого чипа составляет 2039 долларов США. Остальные модели линейки имеют от 8 до 22 ядер и TDP от 175 до 250 Вт. Полные технические характеристики представлены в таблице ниже:

Intel также будет предлагать некоторые модели в коробочной версии, а упомянутые чипы будут иметь разблокированную возможность разгона на материнских платах W790. К этим моделям относятся:

Xeon W9-3575X;

Xeon W7-3565X;

Xeon W5-3535X;

Xeon W7-2595X;

Xeon W7-2575X;

Xeon W5-2565X;

Xeon W5-2555X.

Intel также поделилась некоторыми показателями производительности. Процессоры Xeon W-3500 обеспечивают повышение производительности рендеринга в 2,8 раза/1,8 раза, а процессоры Xeon W-2500 - в 1,93 раза/1,4 раза по сравнению с моделями последнего поколения Cascade Lake. В SPEC Workstation производительность Xeon W-2500 на 104% выше, чем у Cascade Lake, и также значительно выше, чем у предыдущей линейки Xeon W-2400, но различия в основном связаны с увеличением количества ядер.

Intel также проводит сравнения с процессорами AMD Threadripper PRO 7000, но только в рабочих нагрузках искусственного интеллекта, чтобы продемонстрировать преимущество в производительности своих ускорителей AMX. Xeon W9-3595X обеспечивает двукратное увеличение производительности по сравнению с Threadripper 7985WX, который является 64-ядерным процессором. В качестве теста использовался Topaz Labs Video AI PRO. В области обработки данных и разработки искусственного интеллекта процессор Xeon W-3500 также обеспечивает улучшение на 26 % по сравнению с чипом Threadripper. Intel также демонстрирует производительность с оптимизированным дистрибутивом Python и без него, который после включения обеспечивает двукратное улучшение.

Кроме того, Intel предлагает сравнение со своим собственным флагманом для настольных ПК Core i9-14900K, который представляет собой 24-ядерный и 32-поточный процессор. Xeon W7-2595X, имеющий 26 ядер и 52 потока, обеспечивает улучшение на 50 % в многопоточных и на 40 % в однопоточных рабочих нагрузках. Также представлена производительность AMX, которая обеспечивает улучшение в 9,4 раза по сравнению с настольным Core i9-14900K.

Уже известно, что Dell, HP и Lenovo будут предлагать новые рабочие станции с этими чипами, а производители материнских плат выпустят новые модели на базе чипсета W790. Такие компании, как ASRock, Gigabyte, Maxsun и Colorful, будут среди производителей новых плат на платформе W790. Чипы будут доступны для предварительных заказов начиная с сегодняшнего дня и поступят в продажу в начале сентября.