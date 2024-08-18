Стресс тестирование показала сильное падение тактовой частоты ядер чипсета Tensor G4.

Чипсет Tensor от Google уже давно подвергается критике из-за посредственной производительности и теплового регулирования. Google Tensor G4 в недавно анонсированном Google Pixel 9 Pro XL, похоже, страдает в этом отношении даже больше, чем его предшественник.

Согласно сообщению пользователя под ником @callmeshazzam на X*(признана экстремистской на территории России), который запустил приложение CPU Throttling Test на своем Google Pixel 9 Pro XL, Tensor G4 потерял до 50% производительности при постоянной нагрузке. Стресс-тест показывает частоту всех восьми ядер ЦП Tensor G4 на протяжении всего теста, и при 100% нагрузке требуется всего около трех минут, прежде чем ЦП начнет сбрасывать частоту.

Процессор в Pixel 9 Pro XL достигает максимального теплового регулирования примерно на четырехминутной отметке, после чего он потерял уже около 60% своей производительности. Согласно показаниям, максимальная производительность Tensor G4 составила 341 GIPS, а средняя производительность составила 246,6 GIPS. При самом сильном регулировании Tensor G4 в Google Pixel 4 XL достиг всего 145,5 GIPS, что составляет всего 42,6% от его максимальной производительности. После, производительность возвращается к стабильному состоянию, составляющему около 65% от максимума.

Если взглянуть на диаграмму частот, то видно, что производительность ядер Tensor G4 упала до минимума в 1,32 ГГц, в то время как ядра эффективности достигли минимальной частоты всего в 570 МГц. Google еще не опубликовал официальную информацию о Tensor G4, но ранее результаты Geekbench 5 показали, что Tensor G4 имеет одно ядро с тактовой частотой до 3,1 ГГц, три ядра с тактовой частотой 3,6 ГГц и четыре эффективных ядра с тактовой частотой 1,95 ГГц.

Конечно, число инструкций в секунду — не лучший показатель производительности, а, поскольку это стресс-тест, то такая потеря производительности является наихудшим сценарием и в реальности может быть не достигнута. В ходе тестирования Google Tensor G3 на Pixel 8 Pro с 3DMark было обнаружено снижение производительности порядка 12–14 % из-за регулирования, возможно, так будет и с Tensor G4.