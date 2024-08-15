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Мощность процессоров AMD Ryzen 9000 будет увеличена до 105 Вт
Для процессоров AMD Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5 с поддержкой Power Boost планируется обновление AGESA, увеличивающее TDP до 105 Вт.

 Недавние сообщения предполагают, что новое поколение настольных процессоров AMD на архитектуре Zen 5 для вскоре может получить значительное увеличение мощности. По слухам, предстоящий патч A AGESA 1.2.0.1A повысит пределы мощности с 65 Вт, установленные по умолчанию до 105 Вт на некоторых моделях, например, таких как 6-ядерный Ryzen 5 9600X и 8-ядерный Ryzen 7 9700X. Такое развитие событий стало неожиданностью, учитывая, что в первых обзорах процессоров линейки Ryzen 9000, более низкое энергопотребление было представлено в качестве основного преимущества новых чипов по сравнению с предыдущими поколениями. Потенциальное увеличение TDP представляет собой существенный прирост мощности, хотя оно не такое большое, как первоначально заявленная мощность в 120 Вт для модели Ryzen 7 9700X.

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 Причиной такого значительного увеличения TDP, вероятно, является более низкая, чем ожидала компания, производительность Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X по сравнению с их предшественниками. Первоначальное тестирование показало, что оба процессора работают так же, как и более ранние модели, особенно в игровых сценариях, причем заметные улучшения видны только при использовании Precision Boost Overdrive (PBO). Даже при мощности 65 Вт Ryzen 7 9700X с трудом пытается превзойти Ryzen 7 7800X3D по игровой производительности, что подчеркивает необходимость улучшения подачи питания.

 Хотя пользователи, отдающие приоритет эффективности, по-прежнему cмогут выбрать режим TDP 65 Вт по умолчанию, те, кто хочет выжать максимум производительности, получат доступ к новому режиму TDP 105 Вт. Прирост производительности от нового режима ещё только предстоит узнать, но, учитывая существенное увеличение распределения мощности, можно ожидать заметных улучшений. 

 Стоит отметить, что AMD официально не подтвердила эти изменения, и неясно, будут ли они включены в финальную версию BIOS. Ожидается, что новое обновление TDP будет представлено в официальной, а не бета-версии BIOS AGESA 1.2.0.1A Patch A для всех материнских плат на платформе AM5.

#amd #процессоры #процессоры amd #ryzen 9000 #agesa #ryzen 5 9600x #ryzen 7 9700х
Источник: techpowerup.com
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