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Представлен мини-ПК Vecow TGS-1500 с Core Ultra 7 165H и видеокартами RTX 5000 Ada
Vecow TGS-1500 имеет до 96 ГБ оперативной памяти и поддерживает различные модули расширения

 Компания Vecow представила серию мини-ПК TGS-1000 с поддержкой возможностей подключения дополнительных модулей расширения для работы в сети, беспроводного подключения и многого другого. В линейку входят две модели — TGS-1000 и TGS-1500, в основном ориентированные на научные и промышленные задачи, особенно для периферийных приложений искусственного интеллекта. Более крупная модель TGS-1500 предлагает поддержку довольно мощных дискретных графических процессоров, необходимых для приемлемой производительности искусственного интеллекта на устройстве.

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 Система, оснащенная процессором Intel Core Ultra 7 165H и оперативной памятью DDR5-5600 объемом до 96 ГБ, обещает достойную производительность. Дискретная графика предлагается только в модели TGS-1500, благодаря модулям MXM, включая карты RTX 5000 Ada. Также можно использовать Intel Arc 370M, но, разумеется, карты Ada от Nvidia будут обеспечивать гораздо более высокую производительность искусственного интеллекта. В свою очередь модель TGS-1000 придется полагаться на встроенную графику процессоров Core Ultra 5/7.

 Что касается возможностей подключения, то здесь вариантов предостаточно. TGS-1000/1500 поддерживает до трех независимых дисплеев, используя два выхода HDMI 2.1 и три выхода DisplayPort 1.4 для модели TGS-1500 с модулями MXM и один DisplayPort 1.4 через USB Type-C для модели TGS-1000. Оба варианта включают в себя универсальный набор портов, например, два порта USB 3.2 Gen2 Type-A и один порт USB 3.2 Gen2x2 Type-C, а также один порт LAN 2,5GbE с поддержкой TSN. Если этого недостаточно, то оба варианта предлагают поддержку дополнительных модулей, которые перечислены ниже:

TGS-101: 16-битный GPIO;

TGS-102: 16-битный изолированный цифровой ввод-вывод (8 цифровых входов, 8 цифровых выходов);

TGS-104: 2 изолированных COM RS-232/422/485;

TGS-105: двойной USB 3.0;

TGS-106: Двойная локальная сеть 1G;

TGS-107: Модуль 4G с разъемом для SIM-карты.

 О ценах пока ничего не известно, но, учитывая характеристики и целевую аудиторию, ожидается, что TGS-1000 и TGS-1500 от Vecow будут стоить немало.

#intel #мини-пк #rtx 5000 #core ultra 7 165h #rtx 5000 ada #vecow
Источник: notebookcheck.net
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