Обновления BIOS включают исправление микрокода 0x129, устраняя нестабильность, вызванную повышенным рабочим напряжением.

Asus и MSI представили бета-обновления BIOS с новым микрокодом Intel для решения проблем стабильности, затрагивающих процессоры Raptor Lake 13-го и 14-го поколений. Эти обновления предназначены для устранения нестабильности, вызванной повышенным рабочим напряжением, проблемы, которая в последнее время существенно повлияла на репутацию Intel.

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После длительного молчания по этому поводу Intel наконец объяснила эти проблемы дефектом микрокода, который приводил к неточным запросам напряжения, что приводило к сбоям и ухудшению качества работы, особенно при выполнении задач с высокими требованиями к производительности. Первоначально считалось, что проблема затрагивает только основные модели, не относящиеся к линейке K, и их варианты K/KF/KS, но недавно стало ясно, что проблема также затрагивает все процессоры мощностью 65 Вт и выше.

Asus и MSI выпустили обновления BIOS, включающие исправление микрокода 0x129. Asus разместила свои обновления на своих форумах ROG, охватывая широкий спектр из 20 моделей материнских плат, включая серии ROG Maximus, Strix, ProArt и AYW Z790. MSI, с другой стороны, изначально ориентировалась на меньший набор продуктов и планировала обновить все материнские платы Intel серий 700 и 600 к концу августа.

Хотя бета-обновления BIOS обычно не рекомендуются устанавливать рядовым пользователям из-за потенциальных рисков, всё же советуется установить их, чтобы решить проблему с напряжением и предотвратить дальнейшее повреждение. Ожидается, что другие производители, а также OEM-производители, такие как HP и Dell, выпустят аналогичные обновления, следуя примеру Asus и MSI.