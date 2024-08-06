Xiaomi BE6500 Wi-Fi 7 со скоростью до 3,57 Гбит/с получил интеграцию с умным домом и многочисленные функции повышения скорости и безопасности домашней сети.

Xiaomi представила на китайском рынке новейший маршрутизатор BE6500 Wi-Fi 7. Новинка доступна для предварительного заказа на JD.com за 499 юаней (70 долларов).

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Маршрутизатор имеет стильный черный игровой дизайн и размеры 318,8x46,9x242 мм. Он оснащен полноценными портами 2,5G и работает на базе четырехъядерного процессора Qualcomm A53 с частотой 1,1 ГГц, обеспечивающим высокую производительность и стабильность подключения в домашних сетях.

BE6500 поддерживает новый стандарт Wi-Fi 7, который повышает пропускную способность и возможности передачи данных, предлагая теоретическую пиковую скорость 3,57 Гбит/с. По данным Xiaomi, этот маршрутизатор обеспечивает увеличение пиковой скорости на 147% и улучшение покрытия на больших расстояниях на 358% по сравнению с Wi-Fi 6, согласно результатам внутреннего тестирования.

Маршрутизатор также оснащен технологией двухдиапазонной агрегации MLO, позволяющей устройствам одновременно подключаться к диапазонам 2,4 ГГц и 5 ГГц, что повышает скорость и уменьшает задержку.

Маршрутизатор получил шесть внешних модулей (FEM), которые повышают мощность сигнала и покрытие, обеспечивая надежное соединение по всему дому. Он также поддерживает технологию модуляции высокого порядка 4KQAM, которая сжимает плотность данных для увеличения пропускной способности, увеличивая скорость интернета до 20% по сравнению с предыдущими технологиями.

Маршрутизатор Xiaomi BE6500 предлагает усовершенствованную технологию OFDMA, позволяющую нескольким устройствам одновременно подключаться и работать на высоких скоростях, что особенно полезно в семьях, где несколько пользователей одновременно играют, смотрят потоковое видео или работают в Интернете.

Кроме того, маршрутизатор поддерживает ячеистую сеть собственной разработки Xiaomi, которая позволяет подключать до 10 маршрутизаторов для создания бесшовной сети по всему дому.

Что касается возможностей подключения, то маршрутизатор BE6500 Wi-Fi 7 включает в себя четыре порта 2,5G, которые поддерживают агрегацию, обеспечивая максимальную скорость до 5 Гбит/с.

Маршрутизатор также оснащен интеграцией с умным домом, что позволяет управлять им через приложение Mi Home и голосовой помощник Xiaomi Xiao Ai. Кроме того, BE6500 включает функции безопасности через Центр семейной безопасности, помогающий защитить от киберугроз и позволяет целенаправленно управлять устройствами, подключенными к сети.