Новая утечка выявила некоторые важные обновления, которые чипсет принесет по сравнению со своим предшественником в области графического процессора и эффективности

Qualcomm уже давно подтвердила свои планы выпустить в октябре новый флагманский чипсет следующего поколения с предполагаемым названием Snapdragon 8 Gen 4. В следующем году данная однокристальная система будет использоваться во многих флагманских телефонах Android, и новая утечка теперь раскрыла о ней больше информации в преддверии её дебюта.

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Как заявляет известный инсайдер Digital Chat Station, чипсет Snapdragon 8 Gen 4 будет иметь значительные улучшения в графическом процессоре. Как сообщается, графический процессор чипсета следующего поколения будет заметно мощнее, чем Adreno 750 на Snapdragon 8 Gen 3. Adreno 750 уже работает лучше, чем графический процессор в составе Apple A17 Pro на iPhone 15 Pro Max, и, похоже, Snapdragon 8 Gen 4 продолжит эту тенденцию, вновь показав доминирование Qualcomm в области графической производительности.

В то время как предыдущие утечки сообщали о заоблачных тактовых частотах Snapdragon 8 Gen 4, Digital Chat Station утверждает, что предстоящий чипсет также будет потреблять меньше энергии, чем Snapdragon 8 Gen 3. Это указывает на то, что чипсет может не получить таких высоких частот, как Snapdragon 8 Gen 3, но одновременно с этим подчеркивает преимущества эффективности 3-нм техпроцесса TSMC, на котором он будет построен.