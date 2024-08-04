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ViewSonic представила 27-дюймовый 4K монитор за 273 доллара
Новинка является довольно простым устройством, но имеющем всё необходимое для повседневной работы и игр.

 Компания ViewSonic выпустила новый недорогой монитор VX2730-4K-HDU с 27-дюймовым дисплеем с разрешением 4K. Этот монитор предлагает привлекательный вариант для пользователей, которым нужен дисплей с высоким разрешением, не тратя при этом большие деньги.

 Монитор VX2730-4K-HDU оснащен IPS-панелью с разрешением 3840x2160 пикселей и яркостью 400 нит. Хотя собственная частота обновления составляет 60 Гц, монитор можно разогнать её до 73 Гц с помощью подключения через DisplayPort. Он также поддерживает 10-битную глубину цвета и покрывает 100% цветовой гаммы sRGB, обеспечивая живое и точное изображение.

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 ViewSonic VX2730-4K-HDU имеет различные режимы просмотра, включая стандартный, игровой, фильм, просмотр веб-страниц, текст и медицинские оттенки серого, что позволяет пользователям оптимизировать дисплей для различных задач. Кроме того, подставка монитора имеет регулировку наклона, подъема и поворота для обеспечения эргономического комфорта.

 Варианты подключения включают два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и порт USB-C с подачей питания мощностью 65 Вт, что обеспечивает возможность зарядки ноутбуков или других устройств. Этот монитор также поддерживает настенное крепление VESA, обеспечивая разнообразные варианты размещения.

 ViewSonic VX2730-4K-HDU уже доступен по цене 1899 юаней (приблизительно 273 доллара) на JD.com и представляет собой экономичный вариант для пользователей, которым нужен дисплей высокого разрешения с самыми необходимыми функциями.

#мониторы #viewsonic #мониторы 4k #мониторы viewsonic
Источник: gizmochina.com
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