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Steam опубликовал статистику за июль: RTX 4060 стала лидером роста
Также за последний месяц Windows 10 показала рост популярности у пользователей сервиса.

 Опубликован новая статистика использования оборудования и программного обеспечения Steam за июль. Прошлый месяц был удачным для карт среднего класса Ada Lovelace от Nvidia, которые заняли четыре из пяти лучших мест по производительности. И, несмотря на растущие проблемы Intel, компании все же удалось увеличить долю пользователей за счет AMD. Тем временем Windows 10 также продемонстрировала рост, поскольку доля ее преемницы упала.

 GeForce RTX 3060 оставалась самым популярным графическим процессором среди участников Steam в июле со значительным отрывом, но есть одна карта, которая быстро поднимается в рейтинге — это RTX 4060. Сейчас это пятая по популярности карта и стал лидером в прошлом месяце, увеличив долю пользователей на 0,45%.

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 Nvidia продолжает доминировать в рейтинге. На карты компании приходится 76,92% рынка, у AMD - 15,17%, а у Intel - 7,57% - практически все графические процессоры Intel являются встроенной графикой.

 Половина из десяти самых производительных графических процессоров в прошлом месяце относились к текущему поколению Nvidia Lovelace, включая два варианта Super: RTX 4070 Super (пятое место) и RTX 4080 Super (десятое место).

 Доля единственной видеокарты AMD серии 7000 в списке, RX 7900 XTX, в июле снизилась на 0,01%. Карта находится на 93-м месте в основном рейтинге.

 Помимо графических процессоров, у Intel были хорошие новости на другом поприще. Доля пользователей процессоров увеличилась на 0,6% до 67,4%, тогда как доля AMD снизилась на такую же величину. Эта цифра немного удивительна, учитывая огромные проблемы, которые наблюдаются с чипами Raptor Lake 13-го и 14-го поколений, но они могут быть отражены в результатах опроса в следующем месяце.

 Продолжающаяся битва за долю пользователей между Windows 10 и Windows 11 в июле изменилась в пользу первой. Популярность старой ОС выросла на 0,74%, а Windows 11 упала на 0,82%. Это означает, что половина участников опроса по-прежнему используют Windows 10.

 По данным Statcounter, во всем мире за последние три месяца популярность Windows 10 среди пользователей увеличилась, но ее доля по-прежнему составляет 65% по сравнению с 30,8% у Windows 11.

 В другом рейтинге Steam 32 ГБ ОЗУ продолжают становиться все более популярными, занимая 30,8%. 16 ГБ по-прежнему являются самым популярным объемом ОЗУ с долей в 45,9%, несмотря на незначительное снижение. Поскольку играм и приложениям требуется всё больше оперативной памяти, стоит ожидать, что эта тенденция сохранится.

 8 ГБ также остается одним из наиболее распространенных объемов видеопамяти в системах участников с долей 35,4%, а на втором месте находится объем в 12 ГБ с долей 18,3%. Требования игр к кадровому буферу растет уже много лет, до такой степени, что некоторые играм не хватает даже 12 ГБ, когда выкручены на максимум все настройки.

 Напоследок можно привести еще несколько рейтингов. Рейтинг языков по-прежнему ставит английский язык немного выше упрощенного китайского; более половины опрошенных пользователей играют в разрешении HD, а 20% используют 1440p; также у большинства людей в системе есть всего от 100 до 249 ГБ свободного места.

#steam #windows 10 #windows 11 #rtx 4060
Источник: techspot.com
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