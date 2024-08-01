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Утечка раскрыла размер кристаллов процессоров AMD Strix Halo
APU AMD Strix Halo имеет общий размер 437 мм², из которых 307 мм² занимает графика RDNA3.5

 В сеть наконец-то начали просачиваться первые утечки о процессорах Strix Halo. Сообщается, что этот высокопроизводительный APU 2025 года будет иметь до 16 ядер на архитектуре Zen 5, интегрированных в два чиплета, а также массивную графическую подсистему. Это позволит производителям ноутбуков разрабатывать игровые устройства без использования дискретных видеокарт.

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 Теперь появилась информация о дизайне упаковки Strix Halo, подтверждающая, что это будет большая конструкция размером 37,5 x 45,0 мм, такая же, как у процессоров LGA-1700, и корпус FP11. Однако реальный APU будет намного меньше. Самый большой кристалл, который также оснащен графикой RDNA3.5, будет иметь площадь не менее 307 мм2. Меньшие кристаллы представляют собой две CCD-матрицы, каждая из которых имеет до 8 ядер Zen 5 площадью 66,3 мм2.

Размеры процессоров AMD

• AMD Phoenix2 137 мм2, монолитный;

• AMD Phoenix1 178 мм2, монолитный;

• AMD Strix Point 225 мм2, монолитный;

• Мультичиплет AMD Strix Halo:

   • 2 CCD-матрицы (ЦП): 7,3×9,1 мм — 66 мм2;

   • IOD с графическим процессором: 19,18×16,02 – 307 мм2;

   • Общий размер – 439 мм2.

 Есть также утечка некоторых данных о тепловых характеристиках серии Halo, включая как минимум три конфигурации: 55 Вт, 85 Вт и 120 Вт. Стоит отметить, что эти значения не учитывают энергопотребление памяти, которое, по оценкам AMD, составит 9 Вт для системы с 32 ГБ памяти и 13 Вт для системы со 128 ГБ памяти. Утечка также подтверждает, что память LPDDR5X-8533 будет использовать 256-битную шину.

 Еще интересно то, что Strix Halo сравнивают с системой на базе Intel, оснащенной видеокартой GN21-X6. Это кодовое название относится к графическому процессору для ноутбуков GeForce RTX 4070, который, безусловно, можно настроить на потребление более 80 Вт. Однако в этом сценарии такая система будет иметь те же требования к мощности, что и Strix Halo.

 Напомню, что AMD планирует выпустить линейку APU Strix Halo в 2025 году. Хотя компания официально не подтвердила дату выпуска, продукт уже появился в дорожных картах нескольких производителей ноутбуков.

#amd #процессоры #apu #процессоры amd #zen 5 #apu amd #rdna 3.5 #strix halo
Источник: videocardz.com
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