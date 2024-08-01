Стоит однако отметить, что выгода для пользователей от обмена будет минимальной.

Интернет-магазин Newegg сегодня утром объявил о начале своей новой программы обмена процессоров, а также ограниченной по времени программы обмена ПК с чипами Intel. Полная программа обмена ПК продлится до 11 августа, и ожидается, что обмен процессоров станет продолжением обмена графических процессоров как постоянно действующей части обновленных услуг Newegg.

У тех, кто обновляет процессор своего компьютера может возникнуть вопрос, что делать со старым чипом. Стоит ли продавать его на eBay за небольшую маржу, выкинуть его или просто оставить в свою коллекцию для истории. К счастью, у Newegg есть простое решение. Вместо этого можно отправить его ей обратно. Несмотря на удобство и экономию времени, решение Newegg по обмену вызывает некоторый скептицизм из-за низких выплат и опыта обмена графических процессоров.

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Процесс обмена Newegg работает так же, как и любой другой обмен оборудования. Пользователи должны сначала найти на Newegg новый процессор, который им нравится, и только после этого они смогут получить предложение об обмене существующего процессора, обычно гораздо менее выгодно, чем продать его самостоятельно на вторичном рынке. После покупки нового процессора можно отправить только старый процессор, который будет протестирован перед возвратом кредита по программе trade-in.

Программа обмена процессоров на Newegg охватывает процессоры Intel 12, 13 и 14 поколений, а также процессоры AMD только серии Ryzen 7000. Стоимость 45 моделей процессоров, принимаемых Newegg, варьируется от 45 долларов за Intel Core i3-12100F до 380 долларов за Core i9-14900KS. В лучшем случае стоимость обмена процессоров от Newegg обычно примерно на 30-40% ниже той, которую такое же оборудование стоит на eBay. Например, Core i9-13900KS оценивается в 260 долларов на Newegg против 400 долларов или 320 долларов США за Ryzen 9 7950X3D на Newegg против 500 долларов. Ниже приведена удобная таблица, показывающая, сколько можно получить за бывший в употреблении процессор в результате обмена на Newegg по сравнению со средней ценой продажи того же процессора на eBay.

Newegg предлагает обмен на бывшие в употреблении графические процессоры с сентября 2023 года. Кэшбэк в размере 590 долларов за подержанный RTX 3090 Ti, который продается на eBay в среднем за 900 долларов, является неудовлетворительным вариантом для пользователей, и маржа примерно в 35% является средней за обмен графического процессора.

Конечно, trade-in не является лучшим способом избавления от устаревшего оборудования по соотношению цены и качества для потребителя. Независимо от розничного продавца, цены обмена на большинство товаров обычно ниже, чем если бы они продавались на вторичном рынке. Но программы обмена или обратного выкупа привлекательны, поскольку гарантируют некоторую сумму денег, вместо того, чтобы ждать долгое время в надежде получить желаемую прибыль при перепродаже процессора или графического ускорителя.

Интересно, что программа обмена Newegg может даже помочь полностью заменить компьютер, но выгода от этого составит максимум 400 долларов. До 11 августа Intel спонсирует сделку по обмену ПК, позволяющую обменять настольный компьютер, ноутбук или планшет со скидкой до 400 долларов при покупке нового компьютера на базе процессоров 14-го поколения. Подходящие кандидаты на обмен ПК должны быть не старше семи лет и могут быть обменены только на новую систему с процессором Intel 14-го поколения.