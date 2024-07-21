Данный iGPU входит в состав процессора Ryzen AI 9 365, являющегося основой ноутбука ASUS Zenbook S 16

На следующей неделе ожидается, что ноутбуки с процессорами Ryzen 3000 займут центральное место, поскольку обозреватели начнут делиться своими первыми впечатлениями. Новые ноутбуки получат процессоры AMD Strix Point с количеством ядер до 12 единиц на базе архитектуры Zen5 и Zen 5c и будут иметь новую встроенную графику RDNA 3.5. 10-ядерный процессор Ryzen Al 9 365 не был широко освещен AMD, но ожидается, что он будет выпущен с несколькими моделями ноутбуков наряду с флагманской моделью Ryzen AI 9 HX 370.

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В число первых ноутбуков с новыми чипами станет ASUS Zenbook S 16, который не получит дискретную графику и будет полагаться исключительно на интегрированное графическое решение. Zenbook S 16 уже был протестирован в Geekbench, что позволило впервые оценить его производительность. iGPU якобы набрал 30 521 балл, что на самом деле не так уж впечатляюще.

Это ставит Radeon 880M примерно в один ряд со своим предшественником Radeon 780M, который имеет идентичную конфигурацию ядер графического процессора в составе 12 вычислительных блоков. Однако новый Radeon 880M быстрее: его частота достигает 2,9 ГГц. Конечно, недостающей частью информации являются настройки питания, поскольку ноутбуки без дискретных графических процессоров, как правило, отдают предпочтение времени автономной работы над производительностью. Было бы неудивительно, если бы речь шла о профили мощности 15 Вт или 28 Вт. Между тем, официальные данные Geekbench на данный момент описывают гораздо больше систем мощностью от 15 до 54 Вт.

Стоит добавить, что, по мнению ASUS, Radeon 880M должен быть на 15% быстрее, за исключением другого теста: 3DMark Time Spy и серии ноутбуков Vivobook.

Новый iGPU Radeon 890M кажется намного более быстрым по сравнению с ним, но если учесть, что предшественником Radeon 880M является не Radeon 780M, а Radeon 760M, то разрыв в производительности будет заметен сразу, прирост составляет почти 40%. Насколько эти цифры отражают реальный игровой опыт, ещё только предстоит узнать.