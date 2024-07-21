Процессор показал особенно невероятную производительность в тестах HPC.

Линейка серверных процессоров Amazon AWS Graviton на базе архитектуры Arm разработана дочерней компанией Annapurna Labs. В 2018 году компания представила процессоры для Elastic Compute Cloud. Эти специальные чипы с 64-битными ядрами Neoverse используются в экземплярах AWS A1, адаптированных для рабочих нагрузок Arm, таких как веб-сервисы, кэширование и микросервисы.

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Amazon Web Services представила новейший процессор Graviton 4. Он является эксклюзивным для облачных серверов AWS, но сотрудникам ресурса Phoronix каким-то образом удалось заполучить это устройство, чтобы дать возможность взглянуть на его потенциал и производительность.

Graviton 4 содержит 96 ядер Arm Neoverse V2, каждое из которых имеет 2 МБ кэш-памяти второго уровня. Чип также поддерживает 12 каналов оперативной памяти DDR5-5600, что дает огромную пропускную способность памяти для гибкой работы этих ядер. Позиционируя этот процессор для R8g, AWS обещает утроить количество виртуальных ЦП и оперативной памяти по сравнению с предыдущими инстансами R7g на базе Graviton 3. Компания также утверждает, что веб-приложения стали на 30 процентов быстрее, базы данных — на 40 процентов быстрее, а производительность программного обеспечения Java как минимум на 40 процентов выше.

Однако настоящая мощь кроется в тех тестах, которые издание проводило на Ubuntu 24.04. В сильно распараллеленных рабочих нагрузках HPC, таких как miniFE (моделирование конечных элементов) и Xcompact3d (сложная гидродинамика), Graviton 4 просто уничтожил не только своих предшественников, но даже чипы AMD EPYC Genoa.

Особенно впечатляющий результат был зафиксирован в тесте ACES DGEMM HPC, где 96-ядерный экземпляр Graviton 4 Metal набрал ошеломляющие 71131 балл, опередив занявшего второе место 96-ядерный AMD EPYC 9684X с 53167 баллами.

При компиляции кода Graviton 4 значительно опередил 128-ядерный флагман Ampere Altra Max, но отстал от процессоров Xeon и EPYC с различным количеством ядер. Тем не менее он превзошел EPYC 9754 в тесте Timed LLVM Compilation.

Сюрпризы продолжались в рабочих нагрузках, не связанных с чипами Arm. Graviton 4 разгромил конкурентов в сжатии 7-Zip. Криптография является еще одной сильной стороной процессора. Graviton 4 почти в три раза превосходит производительность своего предшественника в таких алгоритмах, как ChaCha20.

После тестирования более 30 различными рабочими нагрузками компания Phoronix пришла к выводу, что Graviton 4 на сегодняшний день является самым быстрым серверным процессором на базе Arm.

Однако, противостояние будет только усиливаться с появлением на горизонте новых чипов, таких как Intel Granite Rapids и AMD Turin. Но на данный момент у AWS есть настоящий монстр по производительности — чип Graviton 4.