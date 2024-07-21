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goldas
Серверный процессор Amazon Graviton 4 превосходит процессоры AMD и Intel
Процессор показал особенно невероятную производительность в тестах HPC.

 Линейка серверных процессоров Amazon AWS Graviton на базе архитектуры Arm разработана дочерней компанией Annapurna Labs. В 2018 году компания представила процессоры для Elastic Compute Cloud. Эти специальные чипы с 64-битными ядрами Neoverse используются в экземплярах AWS A1, адаптированных для рабочих нагрузок Arm, таких как веб-сервисы, кэширование и микросервисы.

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 Amazon Web Services представила новейший процессор Graviton 4. Он является эксклюзивным для облачных серверов AWS, но сотрудникам ресурса Phoronix каким-то образом удалось заполучить это устройство, чтобы дать возможность взглянуть на его потенциал и производительность.

 Graviton 4 содержит 96 ядер Arm Neoverse V2, каждое из которых имеет 2 МБ кэш-памяти второго уровня. Чип также поддерживает 12 каналов оперативной памяти DDR5-5600, что дает огромную пропускную способность памяти для гибкой работы этих ядер. Позиционируя этот процессор для R8g, AWS обещает утроить количество виртуальных ЦП и оперативной памяти по сравнению с предыдущими инстансами R7g на базе Graviton 3. Компания также утверждает, что веб-приложения стали на 30 процентов быстрее, базы данных — на 40 процентов быстрее, а производительность программного обеспечения Java как минимум на 40 процентов выше.

 Однако настоящая мощь кроется в тех тестах, которые издание проводило на Ubuntu 24.04. В сильно распараллеленных рабочих нагрузках HPC, таких как miniFE (моделирование конечных элементов) и Xcompact3d (сложная гидродинамика), Graviton 4 просто уничтожил не только своих предшественников, но даже чипы AMD EPYC Genoa.

 Особенно впечатляющий результат был зафиксирован в тесте ACES DGEMM HPC, где 96-ядерный экземпляр Graviton 4 Metal набрал ошеломляющие 71131 балл, опередив занявшего второе место 96-ядерный AMD EPYC 9684X с 53167 баллами.

 При компиляции кода Graviton 4 значительно опередил 128-ядерный флагман Ampere Altra Max, но отстал от процессоров Xeon и EPYC с различным количеством ядер. Тем не менее он превзошел EPYC 9754 в тесте Timed LLVM Compilation.

 Сюрпризы продолжались в рабочих нагрузках, не связанных с чипами Arm. Graviton 4 разгромил конкурентов в сжатии 7-Zip. Криптография является еще одной сильной стороной процессора. Graviton 4 почти в три раза превосходит производительность своего предшественника в таких алгоритмах, как ChaCha20.

 После тестирования более 30 различными рабочими нагрузками компания Phoronix пришла к выводу, что Graviton 4 на сегодняшний день является самым быстрым серверным процессором на базе Arm.

 Однако, противостояние будет только усиливаться с появлением на горизонте новых чипов, таких как Intel Granite Rapids и AMD Turin. Но на данный момент у AWS есть настоящий монстр по производительности — чип Graviton 4.

#amd #intel #amazon #xeon #amd epyc #amazon graviton 4 #graviton 4
Источник: techspot.com
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05:14
шешун без лехи другим занимается
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
fynjy_2005
05:07
а на что смотреть, когда ты покупаешь дорогую вимдюху ка кна графон?
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Мимо
05:06
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7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
fynjy_2005
05:06
это технологии, которые картинку в гавнище превращают, на хера оно надо? чтоб циферками подрочиться?
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Мимо
05:05
А знаешь, почему не видишь? Потому, что в глазки долбишься.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Мимо
05:04
Так у тебя писюн в миллиметрах? Соответственно, бабы не дают, так ты под хвост балуешься?
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
fynjy_2005
05:02
да это ты ебнутый лошара..купил карту х2 от 7900хтх и ищешь обоссаные оправдания ее покупки...но правда в том что нет такого прироста в нормальных настройках, чтоб оправдать такую ценовую разницу
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Мимо
05:02
Пистец ты даун.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
fynjy_2005
05:01
ТЫ ебанутое обоссаное зеленое чмо, не умеещее в спор. Для дибилов сказано, что сравнение без апскейлеров..потому как не всем это дерьмо нужно...но тебе обоссаные технологии для мылшьца нужны
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Мимо
05:00
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7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
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