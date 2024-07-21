Alderon Games, один из разработчиков, который отметил проблемы нестабильности настольных процессоров Raptor Lake 14-го и 13-го поколения, говорит, что они испытывают аналогичные проблемы с чипами для ноутбуков под брендом HX, но представитель Intel настаивает на том, что с чипами ноутбуков все в порядке, и объясняет сбои аппаратными и программными проблемами.

Разработчики игр и пользователи отметили многочисленные проблемы с процессорами Intel Raptor Lake 13-го и 14-го поколений, особенно с высокопроизводительными моделями, такими как Core i9-13900K и Core i9-14900K. Несмотря на то, что OEM-производители предположительно устранили проблему с помощью обновления BIOS, она сохраняется, а молчание Intel по этому поводу только усугубляет ситуацию. Alderon Games, один из разработчиков, первоначально заявивших о проблеме, теперь говорит, что сталкивался с аналогичными проблемами в ноутбуках высокого класса.

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В сообщении Reddit сотрудник заявляет: "Ноутбуки выходят из строя точно так же, как и модели для настольных компьютеров, включая рабочие нагрузки с использованием Unreal Engine, декомпрессию. Чипы ноутбуков, которые мы видели вышедшими из строя, включают, помимо прочего, Core i9-13900HX и т. д. Мы видели эти сбои на ноутбуках Razer, MSI, Asus и аналогичных устройствах, используемых разработчиками в нашей студии для работы над игрой. Данные отчетов о сбоях в моей игре показывают огромное количество ноутбуков, на которых могут возникнуть проблемы".

Это только один зарегистрированный случай сбоя чипов Raptor Lake-HX (13-го и 14-го поколения). Хотя проблема может сохраняться на ноутбуках высокого класса, в Интернете сообщалось о не слишком большом количестве подобных случаев, по-видимому, потому, что их намного меньше по сравнению с процессорами для энтузиастов. Узнать об этом наверняка не получится, пока разработчик не опубликует журналы сбоев.

В заявлении для Digital Trends представитель Intel сказал: "Корпорации Intel известно о небольшом количестве сообщений о нестабильной работе мобильных процессоров Intel Core 13/14 поколения. На основе углубленного анализа зарегистрированных проблем нестабильности процессоров Intel Core 13/14 поколений для настольных ПК компания Intel пришла к выводу, что мобильные продукты не подвержены этой проблеме".

Intel утверждает, что сбои могут быть результатом проблем с программным и аппаратным обеспечением. Вполне возможно, что процессоры Raptor Lake 14-го и 13-го поколения страдают от тех же проблем, что и их настольные аналоги. В конце концов, это один и тот же кристалл, оптимизированный для мобильного форм-фактора. Если это правда, то истинная причина вышеупомянутых сбоев может заключаться не только в том, что чипы работают на слишком большой мощности.