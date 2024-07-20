Скорее всего данные процессоры не попадут в розничную продажу, а будут использоваться сборщиками готовых и встраиваемых систем

В то время как семейство процессоров Intel для настольных ПК 14-го и 13-го поколения сталкивается с некоторыми проблемами нестабильности, компания без лишней огласки представила новые модели текущего поколения, что довольно интересно. Эти новые чипы предлагают только производительные ядра и лишены E-Core.

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Судя по спецификациям, всего существует 11 моделей 14-го поколения использующих только архитектуру производительных ядер (P-Core). Поскольку это процессоры Raptor Lake, они основаны на P-ядрах Raptor Cove, и хотя стандартная линейка включает до 16 ядер Gracemont, модели «E» их не имеют. По словам Intel, эти чипы предназначены для рынка встраиваемых и коммерческих устройств, поэтому они должны будут предлагаться в розничных магазинах, хотя некоторые дистрибьюторы и розничные продавцы могут предлагать системы, оснащенные такими чипами.

Лучший чип в семействе процессоров Intel 14-го поколения «E» — это Core i9-14901KE, который имеет 8 P-ядер, 16 потоков, базовую тактовую частоту 3,8 ГГц и тактовую частоту в режиме ускорения до 5,8 ГГц. Этот чип имеет 36 МБ кэш-памяти L3 и 16 МБ кэш-памяти L2, а также TDP PL1 125 Вт. Рейтинг PL2/PL4 не указан, поэтому это может быть мощность по умолчанию для чипов серии «E». Core i9-14901KE имеет полностью разблокированную возможность разгона, что является интересным предложением для рынка встраиваемых систем и создает впечатление, что чип может ограниченно попасть в розничную продажу.

Другие модели в этом семействе, процессоры Core i7 и Core i5, также имеют такое же количество P-ядер, что и стандартный вариант: первый предлагает 8 P-ядер, а второй — 6 P-Core. Все процессоры семейства также будут выпускаться в сериях «T» и «F», а полная линейка процессоров указана в таблице ниже:

Поскольку эти процессоры не были обнаружены ни в одном магазине, похоже, что эти чипы действительно не предназначены для розничного рынка. Intel также готовит больше моделей только с P-ядрами в своем семействе настольных процессоров Bartlett Lake-S, которые будут иметь до 12 P-ядер, но их выпуск ожидается в 2025 году.