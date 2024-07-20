Новая для ColorOS функция получит возможность настройки под конкретного пользователя.

Ранее ходили слухи, что ColorOS 15 поддерживает Live Photo и функцию подключения, подобную AirDrop. Теперь инсайдер Digital Chat Station предполагает, что ColorOS 15 также может иметь функцию, похожую на Dynamic Island от Apple.

Он также добавил, что предстоящая версия ColorOS также будет предлагать отдельный центр управления и переработанное плавающее окно, настраиваемый экран блокировки и другие улучшения.

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Примечательно, что ColorOS уже имеет динамическую функциональность, которая отображает некоторую ключевую информацию. Но размещение его не по центру и не интегрировано с модулем камеры. Предполагается, что версия ColorOS будет больше похожа на реализацию от Apple. Кроме того, похоже, что эта функция будет иметь несколько вариантов настройки.

Добавление отдельного центра управления означает, что OPPO изменит существующую компоновку и примет отдельный дизайн центра уведомлений и центра управления.

Согласно предыдущим сообщениям, ожидается, что ColorOS 15 будет иметь улучшенную анимацию и технологию интерполяции для графического процессора. Функция, подобная AirDrop, поможет пользователям легко переносить файлы с устройств iOS. Однако для использования этой функции им необходимо будет установить соответствующее приложение на устройство, работающее на базе системы iOS.

По словам директора по пользовательскому опыту и решениям OPPO ColorOS, ожидается, что несколько моделей получат эту функцию в следующей версии ColorOS 15 для внутреннего тестирования. Модели, которые, как ожидается, получат ColorOS 15, перечислены ниже:

OPPO Find X7 Series;

OPPO Find N3 Series;

OPPO Find X6 Series;

OPPO Reno11 Series;

OPPO Reno 10 Series;

OnePlus 12;

OnePlus 11;

OnePlus Ace 3;

OnePlus Ace 3V;

OnePlus Ace 2 Pro;

OnePlus Ace 2;

OnePlus Ace 2V.