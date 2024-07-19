Новинка появилась в Китае и также доступна с видеокартой GeForce RTX 4070

Наконец-то в продаже начали появляться ноутбуки на базе процессоров серии Ryzen AI. Например, ноутбук Asus ROG Magic 16 Air стал доступен в Китае. Этот новый мобильный компьютер оснащен флагманским процессором Ryzen AI 9 HX 370 и дискретным графическим ускорителем GeForce RTX 4060. Несмотря на то, что этот игровой ноутбук входит в игровую серию ROG, он может похвастаться массой всего в 1,85 кг.

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Ноутбук поставляется в двух вариантах: один с видеокартой RTX 4060, а другой с более мощной RTX 4070 по цене примерно 2200 и 2475 долларов США соответственно в Китае. Asus ROG Magic 16 Air Ryzen AI Edition оснащен аккумулятором емкостью 90 Втч и поддерживает зарядку PD мощностью 100 Вт. Кроме того, его толщина составляет сего 14,9 мм.

Новый ROG Magic 16 Air оснащен дисплеем с разрешением 2,5K с частотой обновления 240 Гц. Он отличается яркостью в 500 нит, которая не является неожиданностью для серии ASUS ROG. Стоит отметить, что дисплей ноутбука оснащен OLED-панелью, это способствует более высокой цене.

Ryzen AI 9 HX 370 может достигать частоты до 5,1 ГГц в режиме ускорения. Ноутбук также оснащен 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 1 ТБ. Что касается возможностей подключения устройств, то он имеет порт USB 4, порт USB 3.2 Gen 2, два порта USB-A, HDMI 2.1 и 3,5 мм разъем для наушников, но не оснащен портом Ethernet.