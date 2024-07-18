Обе модели могут похвастаться интеллектуальными функциями, такими как разблокировка без ключа и OTA-обновления

Ninebot — это частная компания со штаб-квартирой в Пекине, которая приобрела Segway в 2015 году. На своем сегодняшнем мероприятии Segway представила электрический скутер ZT3 Pro и электрический велосипед Xyber.

ZT3 Pro будет ориентирован в основном на городских жителей. При стартовой цене 3399 юаней (около 468 долларов США) запас хода без подзарядки составляет до 40 километров. Двигатель мощностью 650 Вт предлагает три режима скорости с максимальным значением 32 км/ч. Функции безопасности включают комбинацию переднего и заднего дисковых тормозов с электронной системой помощи при торможении.

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ZT3 Pro имеет широкие 11-дюймовые вакуумные шины. Сам самокат весит 29 кг и может выдерживать максимальную нагрузку 120 кг. Водители могут просматривать информацию о самокате на 3-дюймовой приборной панели. Последнее предложение Segway также включает разблокировку без ключа и возможность получать обновления по беспроводной сети (OTA). ZT3 Pro может стать более дешевой альтернативой электронному скутеру Segway Ninebot KickScooter Max G2.

Что касается второго устройства, то электрический велосипед Segway Xyber представляется как "внедорожник". Стартовая цена Xyber составляет 9999 юаней (около 1378 долларов США). Его бесщеточный двигатель мощностью 400 Вт и литиевая батарея обеспечивают запас хода до 105 километров на одной зарядке.

Segway Xyber имеет комбинацию двойной пластинчатой передней амортизации и пятиступенчатого регулируемого центрального заднего амортизатора. Передние и задние дисковые тормоза гарантируют водителю достаточную уверенность в их тормозной способности. Xyber также имеет 2,4-дюймовую полноцветную приборную панель, на которой отображается важная информация о процессе передвижения. Водители имеют возможность безключевой разблокировки велосипеда, получают в свое распоряжение навигационную проекцию, управление музыкой и OTA-обновления, позволяя оставаться на связи и контролировать дорожную ситуацию во время поездок по бездорожью.