Внешне смартфоны можно легко различить по модулю задних камер.

NCC в Южной Корее опубликовал множество изображений, касающихся смартфонов Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro, трех из четырех заявленных Google смартфонов серии Pixel 9. Стоит отметить, что четвертый вариант в настоящее время позиционируется как Pixel 9 Pro Fold, чьи характеристики были раскрыты отдельно.

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Что касается моноблоков Google, то, похоже, компания будет разделять их по разным направлениям, хотя и не по дизайну. С одной стороны, Pixel 9 лишен возможности сверхширокополосного подключения (UWB), как и его предшественник. При этом Google сертифицировал устройства для протокола умного дома Thread.

С другой стороны, более крупный Pixel 9 Pro XL получил не только более емкую батарею, чем Pixel 9 или Pixel 9 Pro, но и оборудование для обеспечения более быстрой проводной зарядки. Тем не менее максимальная мощность зарядки флагманского смартфона Google составит примерно 35 Вт, что является смехотворным значением по сравнению с такими конкурентами, как Edge 50 Ultra, OnePlus 12 или даже Galaxy S24 Ultra. Однако, похоже, что Google создала новый проводной блок питания мощностью 45 Вт, который, скорее всего, будет продаваться отдельно. Ожидается, что Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL будут иметь следующую емкость аккумулятора и приблизительную мощность проводной зарядки:

- Pixel 9 - 4,558 mAh / 24.12 Вт;

- Pixel 9 Pro - 4,558 mAh / 25.20 Вт;

- Pixel 9 Pro XL - 4,942 mAh / 32.67 Вт.