Смартфон станет очередным флагманом бренда с чипсетом Dimensity 9300+

Компания Xiaomi подтвердила возможность использования большого объема памяти для долгожданного телефона Redmi K70 Ultra. Ван Тэн, высокопоставленный чиновник Xiaomi, недавно ответил на онлайн-вопросы на Weibo, прямо заявив, что смартфон будет предлагать 24 ГБ оперативной памяти в сочетании с 1 ТБ встроенной памяти.

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Выпуск Redmi K70 Ultra запланирован уже на этот месяц и может похвастаться впечатляющими характеристиками. Новинка будет работать на флагманской однокристальной системе Dimensity 9300+ от MediaTek с производительностью около 2200000 баллов в AnTuTu и является первым телефоном с дисплеем нового поколения C8+ разрешением 1,5K. Этот дисплей имеет ультратонкие рамки: верхняя и боковые рамки имеют толщину примерно 1,7 мм, а нижняя рамка немного толще — 1,9 мм. Задний модуль камер продолжает фирменный дизайн бренда под названием DECO серии K70 и включает 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения (OIS).

Утечек относительно Redmi K70 Ultra в последнее время было много. Буквально вчера появилась информация о новом цветовом варианте устройства Ice Glass, а также было подтверждено уникальное решение системы охлаждения устройства. В любом случае пользователям не придется слишком долго ждать запуска, так как он уже не за горами.