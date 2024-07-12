Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Xiaomi подтвердила 24 ГБ ОЗУ и накопитель на 1 ТБ для Redmi K70 Ultra
Смартфон станет очередным флагманом бренда с чипсетом Dimensity 9300+

 Компания Xiaomi подтвердила возможность использования большого объема памяти для долгожданного телефона Redmi K70 Ultra. Ван Тэн, высокопоставленный чиновник Xiaomi, недавно ответил на онлайн-вопросы на Weibo, прямо заявив, что смартфон будет предлагать 24 ГБ оперативной памяти в сочетании с 1 ТБ встроенной памяти.

реклама

 Выпуск Redmi K70 Ultra запланирован уже на этот месяц и может похвастаться впечатляющими характеристиками. Новинка будет работать на флагманской однокристальной системе Dimensity 9300+ от MediaTek с производительностью около 2200000 баллов в AnTuTu и является первым телефоном с дисплеем нового поколения C8+ разрешением 1,5K. Этот дисплей имеет ультратонкие рамки: верхняя и боковые рамки имеют толщину примерно 1,7 мм, а нижняя рамка немного толще — 1,9 мм. Задний модуль камер продолжает фирменный дизайн бренда под названием DECO серии K70 и включает 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения (OIS).

 Утечек относительно Redmi K70 Ultra в последнее время было много. Буквально вчера появилась информация о новом цветовом варианте устройства Ice Glass, а также было подтверждено уникальное решение системы охлаждения устройства. В любом случае пользователям не придется слишком долго ждать запуска, так как он уже не за горами.

#xiaomi #mediatek #redmi k70 #redmi k70 ultra #dimensity 9300+
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Xiaomi запустила полностью автоматизированный завод, способный работать без помощи человека
Смартфоны Xiaomi получат новое июльское обновление безопасности
Представлен производительный планшет iQOO Pad2 Pro на основе SoC Dimensity 9300 Plus
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Житель Чечни создал уникальный внедорожник на базе автомобиля ГАЗ-66
1
НАТО передадут Украине пять стратегических и десятки тактических систем ПВО
1
Ученые рассказали, что будет, если крошечную черную дыру поместить внутрь Солнца, Земли и человека
13
Атомная подлодка USS Delaware станет первой в США, запускающей беспилотники через торпедные аппараты
+
«Росатом» запустит производство комплектующих для Boeing и Airbus — это вынужденная мера
11
Норвежская компания разрабатывает первую в мире самосборную систему ветряных турбин
+
Характеристики GeForce RTX 4090 меркнут перед GeForce RTX 5090
22
Предприятие «СтанкоГомель» запустит серийное производство российско-белорусского станка с ЧПУ
+
Маск раскритиковал яхтенный отдых Цукерберга
1
В РФ запустили производство тяжелого гексакоптера МиС-35 – гибрида DJI mavic, fpv-дрона и Бабы-Яги
1
Hamster Kombat: От мини-игры до криптофеномена
1
BI: Российские системы РЭБ превратили переданные ВСУ бомбы GLSDB в бесполезное вооружение
1
Пустынный мох сделает Марс обитаемым — он выдерживает даже радиацию благодаря особым генам
4
Forbes: Польша может передать Украине свои последние истребители МиГ-29
13
Бывший российский завод Bridgestone займётся производством шин под маркой Gislaved
+
АвтоВАЗ пересмотрел ценовую политику линейки Lada Vesta
2
Монитор MSI MAG 275QF с 27-дюймовой панелью поступил в продажу по цене 125 долларов
1
Создатель движка Godot будет использовать полный трассировочный путь вместо гибридного
3
В устройствах Apple есть неактивный чип, благодаря которому гаджеты могут взаимодействовать
+
Sony выпустила беззеркальную камеру для видеоблогеров ZV-E10 II
+

Популярные статьи

GeForce RTX 4060 vs GeForce GTX 760 – насколько быстрее видеокарты NVIDIA стали за 10 лет
33
"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030
14
О том, насколько велика Вселенная и что находится за её пределами
5
Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
42
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
18
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
53
О Microsoft и её провальной стратегии Xbox
36
О последних терактах в России
24
Коротченко: Добровольческий легион в Польше — уловка, с целью загнать украинцев за границей в окопы
8
Женщины в игровой индустрии - влияние и достижения
10

Сейчас обсуждают

nukemall
05:26
Они ничего не режут, это технологии масштабирования, картинка рендерится, например, в FullHD и растягивается до 4К с "умной" постобработкой. Понятно, что если каких-то деталей на исходной картинке не...
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
nukemall
05:23
Нет никакой "украинской Бабы Яги", есть китайские сельскохозяйственные дроны купленные на алиэкспрессе и тайваньские боевые поставленные в качестве военной помощи.
В РФ запустили производство тяжелого гексакоптера МиС-35 – гибрида DJI mavic, fpv-дрона и Бабы-Яги
REY_B_
04:49
Если эксперты ОПЕК, Всемирного Банка и прочие не врут, то у мирового лидера нефтедобычи США, нефти осталось менее чем на 5 лет. При этом они подчёркивают, что США сейчас продувают старые скважины угле...
Reuters: Четыре страны НАТО договорились о совместной разработке крылатых ракет большой дальности
nukemall
04:46
Китаю пофигу, пограничные конфликты с Индией уровня бодания за Даманский который китайцы хотели получить только для того, чтобы их суда свободно проходили по Уссури(границу когда-то провели не по фарв...
India Today: Компоненты для ЗРК С-400 будут производиться в Индии
nukemall
04:41
США сами протухли и ослабли, Иран просто дождался этого.
КСИР: "Иран ослабил влияние США на Ближнем Востоке, превратив их в тень того, чем они были раньше"
nukemall
04:38
Крутиться будет, охлаждать - нет.
"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030
Артур Шапран
04:12
Обосрал красных и обсосал сине-зеленых... 🤦
Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
REY_B_
04:09
DLSS/FSR фигня полная. Каким же надо быть слепым, чтобы не увидеть, как они режет детализацию мелких объектов! - Если при снижении разрешения две линии слились с одну, то это уже ничто не восстановит!
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
REY_B_
04:06
DDR5 полнейшее фуфло. Так мне никто и не сказал, за счёт чего у неё достигается "удвоенная скорость"! В циферках никто это сказать не может! А на коробке написано "6400 мегатранзакций, по 32 бита, в 2...
JEDEC завершает разработку спецификации HBM4 с ключевым обновлением для производителей памяти
Николаос Механикус
03:51
За wh40k DoW респект
Процессоры AMD Ryzen 5 1600, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600 сравнили в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем