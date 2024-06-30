Подтверждением служит перенос поступления в продажу мобильных компьютеров в магазине Best Buy.

Выпуск новейших чипов AMD Ryzen AI 300 Strix Point, по-видимому, задерживается после того, как стало известно, что Best Buy перенес дату поступления в продажу ноутбуков Asus с этими чипами на две недели. Хотя AMD не назвала точную дату выпуска своих новейших процессоров для ноутбуков, ходили многочисленные слухи о том, что чипы Ryzen AI 300 будут доступны 15 июля, а процессоры Ryzen 9000 появятся на прилавках магазинов 31 числа того же месяца.

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Однако вчера на Weibo появилась информация, что AMD переносит запуск на 28 июля. BestBuy теперь подтверждает этот шаг, поскольку даты выпуска нескольких ноутбуков Asus с процессорами Ryzen AI 300 указаны 28 июля, а не 15 июля.

Причин задержки в магазине не объяснили. Поскольку AMD не сообщила никаких сроков выпуска новых процессоров, за исключением того, что они будут доступны в июле, компания все еще придерживается графика выпуска новых процессоров.

Многие, вероятно, заинтересуются чипами AMD Ryzen AI 300 после их запуска. Это первые процессоры с искусственным интеллектом от AMD, достигшие производительности 50 TOPS благодаря новому NPU. Это немного выше, чем у чипа Qualcomm Snapdragon Elite X, который обеспечивает производительность всего 45 TOPS.

Тем не менее ранние тесты подтверждают заявления AMD о том, что ее новейшие процессоры для ноутбуков на 15% превосходят Ryzen 7 7735U последнего поколения. Также ожидается, что эти APU будут иметь значительно лучшую графическую производительность, поскольку они обновят графическую архитектуру на RDNA 3.5. Таким образом, придется подождать до конца июля, прежде чем появятся первые независимые тесты этих ноутбуков и сравнение их с новыми ноутбуками на чипах Snapdragon X Elite, выпущенными несколько недель назад.