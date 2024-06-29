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goldas
Открыт предварительный заказ на процессоты AMD Ryzen 9000 в Европе
Флагманский чип Ryzen 9 9950X оценен в 660 евро, а Ryzen 5 9600X стоит 310 евро

 Один из словенских розничных продавцов компьютерной техники выставил для предварительного заказа четыре новых процессора AMD Ryzen 9000. Это первый случай открытия предзаказа на настольные процессоры Zen5, но стоит иметь в виду, что поставки начнутся не раньше 2 августа. Однако этот ритейлер первым раскрыл цены на Ryzen 9000, и, к счастью, неприятных сюрпризов не произошло. Похоже, что новые Ryzen действительно будут дешевле Zen4 при запуске.

 Флагманский 16-ядерный Ryzen 9 9950X стоит 659,90 евро, 12-ядерный Ryzen 9 9900X будет стоить 499,90 евро, 8-ядерный Ryzen 7 9700X, как ожидается, появится на прилавках по цене 399,90 евро, а 6-ядерная модель Ryzen 5 9600X будет стоить 309,90 евро.

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 Если сравнить начальную стоимость процессоров серии Ryzen 7000 и более производительных моделей Ryzen 7000X3D с официальными розничными ценами, объявленными для линейки Ryzen 9000 в Европе, процессоры Ryzen 9000, несомненно, будут стоить дешевле по всему стеку чипов. Фактически, при цене 660 евро флагман будет даже дешевле, чем Ryzen 9 7900X или Ryzen 9 7900X3D на момент запуска. Однако с момента дебюта обе модели стали намного дешевле. Сейчас флагманский Ryzen 9 7950X3D продается по цене 519 евро. Это означает, что Ryzen 9 9950X будет стоить на 90 евро дороже, чем текущая цена Ryzen 9 7950X3D.

 Стоит отметить, что новые линейки процессоров всегда предлагаются по более высокой цене сразу после официального старта продажи, но если серия чипов Ryzen и научила пользователей чему-то, так это тому, что цены практически всегда быстро корректируются в сторону понижения, особенно с учетом относительно скорого выхода линейки Ryzen 9000X3D. Однако 6-ядерная модель возможно будет продаваться хуже. Разница в цене составляет почти в 120 евро по сравнению с Ryzen 5 7600X, но важно отметить, что сейчас речь идет только об одном розничном продавце.

 В приведенной ниже таблице указаны цены в Funtech, но стоит иметь в виду, что одни и теже процессоры могут стоить по разному даже в одном магазине. Многое зависит от конкретных партий поставкок, стоимость которых может значительно отличаться, и в таблице указан лишь самый дешевый вариант.


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Источник: videocardz.com
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