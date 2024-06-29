Один из словенских розничных продавцов компьютерной техники выставил для предварительного заказа четыре новых процессора AMD Ryzen 9000. Это первый случай открытия предзаказа на настольные процессоры Zen5, но стоит иметь в виду, что поставки начнутся не раньше 2 августа. Однако этот ритейлер первым раскрыл цены на Ryzen 9000, и, к счастью, неприятных сюрпризов не произошло. Похоже, что новые Ryzen действительно будут дешевле Zen4 при запуске.
Флагманский 16-ядерный Ryzen 9 9950X стоит 659,90 евро, 12-ядерный Ryzen 9 9900X будет стоить 499,90 евро, 8-ядерный Ryzen 7 9700X, как ожидается, появится на прилавках по цене 399,90 евро, а 6-ядерная модель Ryzen 5 9600X будет стоить 309,90 евро.
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Если сравнить начальную стоимость процессоров серии Ryzen 7000 и более производительных моделей Ryzen 7000X3D с официальными розничными ценами, объявленными для линейки Ryzen 9000 в Европе, процессоры Ryzen 9000, несомненно, будут стоить дешевле по всему стеку чипов. Фактически, при цене 660 евро флагман будет даже дешевле, чем Ryzen 9 7900X или Ryzen 9 7900X3D на момент запуска. Однако с момента дебюта обе модели стали намного дешевле. Сейчас флагманский Ryzen 9 7950X3D продается по цене 519 евро. Это означает, что Ryzen 9 9950X будет стоить на 90 евро дороже, чем текущая цена Ryzen 9 7950X3D.
Стоит отметить, что новые линейки процессоров всегда предлагаются по более высокой цене сразу после официального старта продажи, но если серия чипов Ryzen и научила пользователей чему-то, так это тому, что цены практически всегда быстро корректируются в сторону понижения, особенно с учетом относительно скорого выхода линейки Ryzen 9000X3D. Однако 6-ядерная модель возможно будет продаваться хуже. Разница в цене составляет почти в 120 евро по сравнению с Ryzen 5 7600X, но важно отметить, что сейчас речь идет только об одном розничном продавце.
В приведенной ниже таблице указаны цены в Funtech, но стоит иметь в виду, что одни и теже процессоры могут стоить по разному даже в одном магазине. Многое зависит от конкретных партий поставкок, стоимость которых может значительно отличаться, и в таблице указан лишь самый дешевый вариант.