Слухи предполагают, что новые ядра значительно мощнее существующих и используемых в линейке Kirin 9000

В сети появилась новая утечка предполагающая, что Huawei работает над процессорными ядрами Taishan следующего поколения, которые обещают серьезное повышение производительности с одновременным улучшением энергоэффективности по сравнению с текущими ядрами в чипсете Kirin 9000. Новая разработка должна привести к значительному развитию будущих чипов Kirin.

Инсайдер Jasonwhoill утверждает, что компания Huawei тестирует новые ядра Taishan, которые превосходят по производительности процессор Kirin 9000s. Сообщается, что эти ядра, по конструкции похожие на малые ядра Apple и обеспечивают исключительно низкое энергопотребление.

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Согласно утечке, новые ядра набрали 350 баллов в одноядерном тестировании Geekbench 5 по сравнению с 200 баллами ядер Kirin 9000s. В настоящее время в Kirin 9000s используются маломощные ядра Cortex-A510, первые ядра ARMv9, которые также были использованы в чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 еще в 2022 году.

Также ходят слухи, что Huawei разрабатывает чип Kirin для ПК с архитектурой Taishan V130, который может составить конкуренцию Apple M3.

В предыдущем сообщении указывалось, что в предстоящей серии Mate 70 может использоваться новая архитектура процессора, потенциально оснащенная мощным 5-нм чипсетом, что свидетельствует об эволюции технологий смартфонов Huawei. Однако компания Huawei не подтвердила ни одно из этих утверждений, поэтому к этой информации следует относиться с осторожностью.

Также продолжаются рассуждения о новом наборе микросхем Kirin и его процессорной архитектуре, утверждая, что он может превзойти производительность Kirin 9000. Однако эти слухи противоречат предыдущим заявлениям Huawei.

Компания сделала упор на улучшение существующих 7-нм чипов, а не на разработку совершенно новых технологий. Кроме того, санкции США ограничивают доступ Huawei к передовому оборудованию для производства чипов, а значит и возможность технологической конкуренции.