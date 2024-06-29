такой подход компании не совсем понятен, учитывая, что переменная апертура есть у текущей модели Xiaomi 15

Известный инсайдер Digital Chat Station на китайской платформе Weibo поделился новой информацией о грядущем смартфоне Xiaomi 15 Pro. В последнем отчете сообщается, что флагман Xiaomi будет оснащен новой основной камерой с фиксированной апертурой, и это будет сверхбольшой датчик с разрешением 50 МП.

Это говорит о том, что мы, возможно, не увидим функцию переменной диафрагмы, присутствующую в Xiaomi 14 Pro. Digital Chat Station также утверждает, что в будущем телефоне основная камера будет соседствовать с телеобъективом разрешением 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Напомню, что у предшественника был телеобъектив с 3,2-кратным увеличением.

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Хотя последнее сообщение не проливает свет на сверхширокоугольную камеру, предыдущие слухи утверждали, что это также будет сенсор на 50 МП. Кроме того, сообщалось, что основная камера будет основана на датчике OmniVision OV50K, а датчиком на перископе будет Sony IMX882.

Помимо этого, информатор сообщает, что смартфон Xiaomi 15 Pro будет немного тоньше своего предшественника. Digital Chat Station также говорит, что телефон получит изогнутый экран разрешением 2K, аккумулятор большого размера и ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев.

В предыдущей утечке о модели Xiaomi 15 утверждалось, что телефон тестировался с основной камерой с регулируемой диафрагмой, что является обновлением по сравнению с предшественником. Также ранее ходили слухи, что младший представитель линейки будет оснащен ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев и крупной батареей.