Новая серия чипсетов принесет поддержку USB4, обновленный дизайн и ряд других улучшений.

Высокопроизводительные и первые материнские платы для платформы AM5 серии 800: X870E и X870, будут выпущены в конце сентября, незадолго до презентации процессоров Ryzen 9000X3D.

На выставке Computex 2024 AMD анонсировала чипсеты следующего поколения X870E и X870, в которых был представлен ряд новых и обновленных характеристик от производителей материнских плат. Эти материнские платы будут иметь не только обновленный дизайн, но и поддержку новых функций ввода-вывода, главным из которых станет интерфейс USB4.

реклама

Помимо поддержки USB4, материнские платы с чипсетами X870E и X870 также будут иметь поддержку PCIe Gen5 в стандартной комплектации как для графических слотов, так и для слотов M.2 NVMe. Хотя несколько производителей материнских плат уже продемонстрировали свои новейшие разработки на Computex, эти продукты будут доступны через несколько месяцев после запуска семейства процессоров Ryzen 9000, розничная продажа которых запланирована на 31 июля.

Некоторые основные аспекты, которые были обновлены на материнских платах AMD X870E и X870, включают:

Стандарт USB 4.0 на всех материнских платах X870/X870E;

PCIe Gen5 для графики и NVME на всех материнских платах X870/X870E;

Поддержка более высоких частот памяти EXPO на материнских платах X870/X870E.

Согласно источникам информации портала WCCFTECH, материнские платы AMD X870E и X870 поступят в продажу 30 сентября, то есть через два месяца после запуска процессоров Ryzen 9000. Утверждается, что запуск будет довольно близок к выпуску чипов Ryzen 9000X3D следующего поколения, выпуск которых также ожидается в этом году, хотя пока неизвестна точная дата.

В дополнение к материнским платам X870E и X870 компания также планирует представить чипсеты B850 и B840, которые будут нацелены на массовый сегмент.

Причина, по которой дата запуска так далека по сравнению с процессорами Ryzen 9000 для настольных ПК, заключается в том, что надо еще распродать запасы материнских плат серии 600. Поставщики материнских плат стремятся предложить свои существующие продукты с небольшим снижением цен в будущем, что должно побудить больше пользователей перейти на платформу AM5, как только процессоры Ryzen 9000 появятся на рынке.

Помимо этого, ожидается, что существующие процессоры Ryzen 7000 для настольных ПК в ближайшие недели получат дополнительные скидки, что должно сделать платформу AM5 очень выгодной. Цены на DDR5 сейчас самые низкие, а несколько процессоров Ryzen 7000, таких как Ryzen 7 7800X3D, стоят около 300 долларов. За последние пару недель цены на флагманы также упали ниже 500 долларов.