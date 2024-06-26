ASUS является первой компанией, раскрывшей дату запуска ноутбуков на новых мобильных чипах AMD.

ASUS, похоже, официально подтвердила дату выпуска первых ноутбуков на базе APU AMD Ryzen AI 300, которые поступят в продажу в июле.

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Хотя компания AMD дала представление о том, когда ожидать появления новых процессоров на рынке, никогда не приходилось видеть готовых устройств от производителей. ASUS стала первой компанией, уточнившей даты запуска. Неделю назад появились отдельные сообщения на Bestbuy, в которых раскрывались даты запуска будущих ноутбуков ASUS с процессорами серии Ryzen AI 300, а теперь компания разместила на своем веб-сайте конкретные модели, предполагая, что их выход действительно близок.

Согласно данным ASUS, компания планирует выпустить несколько моделей ноутбуков с гибридными процессорами AMD Strix Point Ryzen AI 300 к 15 июля. Портал Videocardz.com упоминает эту конкретную дату запуска в нескольких магазинах, включая веб-сайты в США и Европе.

Итак, с учетом вышесказанного, первая партия устройств с процессором Zen 5 появится на рынках в середине июля, но, согласно информации, предоставленной ASUS, можно ожидать, что вся линейка будет выпущена к концу июля.

Что касается предложений ASUS своим потребителям, компания планирует выпустить свои устройства Zenbook S 16 по цене от 1399,99 долларов с Ryzen AI 9 365 до высококлассных ROG Zephyrus OLED с Ryzen AI 9 HX 370. Процессоры AMD Ryzen AI 300 могут многое предложить благодаря своей новой архитектуре Zen 5, графическому процессору RDNA 3.5 и ядрам NPU XDNA 2.

Таким образом, ASUS стала первым производителем, который официально разместил ноутбуки с процессорами AMD Ryzen AI 300 в своих магазинах.