Новая встроенная графика компании, входит в состав процессоров Qualcomm Snapdragon X для мобильных компьютеров на платформе Windows с архитектурой ARM.

Компания Qualcomm предоставила новые подробности о графическом процессоре Adreno X1, входящим в состав её новейшей серии процессоров Snapdragon X Elite/Plus. Adreno X1 представляет собой первый графический процессор от Qualcomm, специально разработанный для платформы Windows, на системах с архитектурой ARM. Самая производительная конфигурация этого графического процессора, известная под названием X1-85, имеет цифру 8, которая в свою очередь означает уровень графического процессора и цифру 5, обозначающую конкретную модель.

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Графический процессор Adreno X1 может похвастаться наличием до 6 шейдеров, включающих 1536 ALU FP32 и может обрабатывать 96 текселей за такт. Он обеспечивает пиковую производительность до 4,6 терафлопс и позволяет обрабатывать 72 миллиона пикселей в секунду. Новинка поддерживает основные графические API, включая DirectX 12.1 (Shader Model 6.7), DirectX 11, Vulkan 1.3 и OpenCL 3.0.

Компания Qualcomm сравнивает Adreno X1-85 с графикой мобильного процессора Intel Core Ultra 7 155H с 8 ядрами Xe, заявив, что её Adreno X1-85 соответствует или превосходит по производительности графический процессор Intel во многих играх с разрешением 1080p. Однако Qualcomm не предоставила никаких подробностей о настройках игры или тестовой платформе.

Кроме графического процессора, Qualcomm представила Панель управления Adreno, являющуюся приложением для оптимизации игр и обновлений драйверов, которую Qualcomm обещает обновлять не реже одного раза в месяц.

Напомню, что ноутбуки на базе процессоров Qualcomm Snapdragon X поступят в продажу 18 июня, однако уже сейчас есть возможность оформить на них предзаказ.