Стоимость новинки, а также дата её появления в продаже пока остаются неизвестными

На прошлой неделе MSI подтвердила свои планы по выпуску новой серии карт под названием FUZION. Тогда была представлена только одна модель — RTX 4090 SUPRIM FUZION. Однако MSI также разрабатывает вторую более доступную модель под названием RTX 4090 SUPER EXPERT FUZION.

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Элегантная конструкция кулера с двумя вентиляторами была модернизирована. Фактически, компания заменила радиатор внутри карты на полноценный радиатор с короткими трубками, соединенными с насосом. Этот инновационный дизайн был разработан в сотрудничестве с производителем систем охлаждения Cooler Master.

Обычно при выходе таких видеокарт становится известно об улучшениях в обновленной конструкции кулера. Однако в данном случае нет информации о том, действительно ли эта новая конструкция приносит какую-либо пользу для охлаждения. Если эта карта когда-либо появится в продаже, не следует ожидать, что она будет идентична оригинальной RTX 4080 SUPER, вышедшей в январе. На самом деле модель FUZION немного длиннее по конструкции, но обе карты имеют трехслотовую конструкцию системы охлаждения.

MSI в настоящее время демонстрирует эту карту на своем стенде на мероприятии Computex 2024, и она также демонстрируется без прикрепленного кожуха. Вся секция VRM и память карты полностью закрыты, поэтому, вероятно, оригинальный воздушный охладитель был сохранен.

Интересно, что в описании карты содержится ошибка, указывающая на наличие памяти объемом 24 ГБ, но реально на модели RTX 4080 SUPER устанавливается только 16 ГБ.