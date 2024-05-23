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Память DDR6 будет в два раза быстрее самых быстрых модулей DDR5
Технология может достичь эффективной пропускной способности 47 ГБ/с уже в ближайшем будущем

 Память стандарта DDR5 была выпущена в 2020 году, но DDR4 по-прежнему можно использовать с новыми моделями процессоров и материнских плат. Тем временем JEDEC уже работает над следующей версией технологии памяти для ПК, которая должна стать значительным шагом вперед, если недавние слухи подтвердятся.

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 Модули оперативной памяти DDR6 претерпят значительные внутренние изменения, обеспечивающие беспрецедентную скорость. Согласно недавно просочившейся презентации производителя контроллеров оперативной памяти Synopsys, модули DDR6 дебютируют со скоростью 8,8 Гбит/с и в конечном итоге могут достичь скорости 17600 МТ/с, потенциально расширяясь до теоретического предела в 21000 МТ/с.

 Самые быстрые модули DDR5 для настольных ПК, доступные в настоящее время, обеспечивают скорость передачи данных 8400 МТ/с (DDR5-8400), правда в будущем ожидаются более быстрые модули. Презентация JEDEC, опубликованная пользователем Darkmont, подтверждает, что организация работает над DDR6, но ей все еще предстоит сделать выбор между режимами сигнализации PAM или NRZ.

 Чипы DDR6 будут работать иначе, чем предыдущие поколения, используя два 12-битных канала данных вместо традиционных 16-битных каналов на модуль. Хотя каналы передачи данных будут уже, модули DDR6 будут работать быстрее, например, один модуль DDR6-17600 потенциально сможет достичь эффективной пропускной способности 47 гигабайт в секунду.

 Первый доработанный стандарт DDR6 JEDEC планируется выпустить во второй половине 2025 года, включая LPDDR6 для портативных систем. Стандарту LPDDR5 уже пять лет, и ожидается, что следующее поколение маломощной памяти для ПК будет медленнее, чем модули оперативной памяти, предназначенные для настольных компьютеров.

 Хотя стандарт DDR6 может быть окончательно утвержден в следующем году, сборщикам и производителям ПК, вероятно, придется подождать ещё какое-то время, чтобы принять новую технологию. Intel обычно готова обновить свои платформы намного раньше, чем AMD, но будущие архитектуры Arrow Lake и Panther Lake, скорее всего, продолжат использовать модули DDR5.

#ddr4 #ddr5 #оперативная память #jedec #ddr6
Источник: techspot.com
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Приближается следующее поколение памяти DDR6: от DDR6-8800 до нереальной DDR6-21000
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