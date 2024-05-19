Смартфон уже получил сертификаты нескольких стран, а запуск телефона состоится 23 мая в Китае.

Компания Oppo собирается 23 мая 2024 года представить свои смартфоны серии Reno 12 в Китае. Однако эта серия будет доступна не только в Китае, но и в других регионах мира, что подтверждено сертификатами ряда стран, включая ОАЭ, Таиланд и Индонезию.

реклама

Последняя сертификация в Таиланде модели Reno 12 под номером CPH2625 предполагает, что смартфон готов к своему мировому дебюту. Телефон также соответствует нормативным стандартам Сингапура, который поддерживает различные сетевые технологии, такие как WCDMA, LTE, 5G и другие.

Подробности о Reno 12 остаются ограниченными, но база данных Geekbench предполагает, что он будет включать в себя восьмиядерный процессор, потенциально Dimensity 8300 с графическим процессором Mali G615 MC2 для глобальной версии и Dimensity 8250 для Китая. Устройство может иметь 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K.

Что касается оптики, смартфон может получить основную 50-мегапиксельную камеру с поддержкой EIS, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим увеличением. В качестве фронтальной камеры может выступать 50-мегапиксельный датчик.

Вполне стоит ожидать в смартфоне аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Как всегда, более подробной информации стоит ожидать по мере приближения к скорому релизу 23 мая.